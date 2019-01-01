Почему кофе полезен для здоровья

Узнайте, какая польза организму может быть от пары чашек кофе.

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Ученые из Ратгерского университета выяснили, что в кофе содержится такой ингредиент как 5-гидрокситриптамин, которые оказывает определенное воздействие на мозг. Как показали исследования на мышах, это вещество не дает накапливаться в мозге особым белкам, провоцирующим старение мозга и разные заболевания.



Как показало исследование, регулярное употребление кофе может снизить риски заболевания Альцгеймера и болезни Паркинсона. Также выяснилось, что потребление кофе стимулирует работу мозга. А наличие жирных кислот дает возможность мозгу работать в состоянии повышенной активности в течение нескольких дней.



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