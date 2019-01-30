Привет, экосумка: В Украине зарегистрирован законопроект о запрете пластика

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о борьбе с пластиковыми пакетами: что это значит.

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Депутаты Верховной Рады Украины зарегистрировали законопроект “Об уменьшении количества отдельных видов отходов из полиэтилена в гражданском обороте“, который введет ограничения на использование пластиковых пакетов в Украине, сообщается на сайте ведомства.

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Проект, инициированный общественной организацией ReThink и более чем 50 народными депутатами, предусматривает следующее:

запрет на предоставление полиэтиленовых пакетов на безвозмездной основе с 1 января 2021 года;

запрет на реализацию полиэтиленовых пакетов с толщиной стенки до 50 микрон с 1 января 2022 года;

введение обязательной сертификации пакетов на пригодность к биоразложению (для биоразлагаемых пакетов) в соответствии с национальными стандартами с 1 января 2021 года.

Предложенные ограничения будут способствовать развитию рынка альтернатив пластиковым пакетам в стране. Вместо них можно использовать текстильные сумки и мешочки, бумажные пакеты или пакеты из крахмала, которые используются в странах ЕС, — уверены авторы законопроекта.

Отметим, что запрет не будет распространяться на сверхлегкие пластиковые пакеты с толщиной стенки до 15 микрон и размерами 225 мм * 345 мм * 450 мм, используемые для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.

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