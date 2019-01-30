Супрун побеспокоилась о сердцах украинцев
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В очередной раз Ульяна Супрун проявила заботу о здоровье украинцев. Глава Минздрава уже объясняла, чем отличает инфаркт у женщин и мужчин. В этот раз она обратила внимание на здоровье сердца.
Как уверяет Супрун, сердце будет очень благодарно, если выполнять некоторые рекомендации:
- Физическая активность не менее 30 минут ежедневно
- Есть больше овощей, фруктов и клетчатки
- Употреблять меньше соли и насыщенных жиров
- Поддерживать здоровый вес
- Регулярно консультироваться с врачом
- Бросить курить
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“Еще один важный пункт, который стоит добавить в этот перечень - рассчитывать риск сосудистых катастроф (инфаркта миокарда, инсульта и смерти от сосудистого заболевания). Для этого существуют специальные калькуляторы, с помощью которых это можно сделать самостоятельно“,-рассказала Ульяна Супрун.
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