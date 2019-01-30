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Супрун побеспокоилась о сердцах украинцев

Комментариев: 12
Глава Миндзрава составила список рекомендаций, которые советует соблюдать.
Супрун побеспокоилась о сердцах украинцев
Супрун побеспокоилась о сердцах украинцев
facebook.com/ulanasuprun

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В очередной раз Ульяна Супрун проявила заботу о здоровье украинцев. Глава Минздрава уже объясняла, чем отличает инфаркт у женщин и мужчин. В этот раз она обратила внимание на здоровье сердца.  

Как уверяет Супрун, сердце будет очень благодарно, если выполнять некоторые рекомендации: 

  • Физическая активность не менее 30 минут ежедневно
  • Есть больше овощей, фруктов и клетчатки
  • Употреблять меньше соли и насыщенных жиров
  • Поддерживать здоровый вес
  • Регулярно консультироваться с врачом
  • Бросить курить

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“Еще один важный пункт, который стоит добавить в этот перечень - рассчитывать риск сосудистых катастроф (инфаркта миокарда, инсульта и смерти от сосудистого заболевания). Для этого существуют специальные калькуляторы, с помощью которых это можно сделать самостоятельно“,-рассказала Ульяна Супрун.

Ранее мы писали, почему стоит принимать рыбий жир. 

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Теги: Ульяна Супрун. здоровье, здоровье сердца
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Комментариев (12)
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Глод    30.01.2019, 11:23
Оценка:  0
Глод
А про алкоголь - ни слова. Значит он сердцу не вредит?
Глод    30.01.2019, 11:22
Оценка:  0
Глод
Дуже дякую за вашу турботу, пані Уляна! )))
Sancho-s    30.01.2019, 10:52
Оценка:  -1
Sancho-s
Почему-то я вижу в таких статьях только пользу, по крайней мере гораздо полезнее, че м все остальные на БМ
гость  (аноним)  30.01.2019, 10:43
Оценка:  0
гость
Скажи кто твои друзья, и я скажу,- стоит ли выбирать такого президента. Гонтарева, Супрун, Аваков, Луценко и другие ? Я думаю, что таких людей нельзя допускать к власти.
Sancho-s    30.01.2019, 10:51
Оценка:  -1
Sancho-s
Гонтарева - сделала, что никто не сделал до неё в банковской системе, полную перезагрузку, Супрун - реальный реформатор МОЗ...
Аделька    30.01.2019, 11:22
Оценка:  0
Аделька
Афигеть)) Гонтарева обокрала Нацбанк.Супрун реально убивает украинцев.Что у тебя в голове,Санчо? Каша.Гречневая,надеюсь))
гость  (аноним)  30.01.2019, 10:27
Оценка:  0
гость
Господин Зеленский!
Трудоустроив госпожу Супрун в 95 квартале, Вы поднимите рейтинг не только 95 кварталу, а так же поднимите рейтинг себе на выборах!
гость  (аноним)  30.01.2019, 10:19
Оценка:  +1
гость
Уважаемый господин Зеленский!
Приймите пожалуйста госпожу Супрун в комманду 95 квартала! Такой талант пропадет! Дайте пожалуйста медицине шанс!!!
GreenPeace!    30.01.2019, 10:07
Оценка:  +1
GreenPeace!
Дайте людям нормальные зарплаты,чтоюы могли питаться продуктами высшего класса,могли отдыхать на курортах,покупать дорогие лекарства.А не думать,как за пенсию в 1400,оплатить ком.услуги в 2700
Sancho-s    30.01.2019, 10:53
Оценка:  -1
Sancho-s
Иди к Супрун, она тебе выдаст, это же её обязанность
Кайдаш    30.01.2019, 10:00
Оценка:  +2
Кайдаш
отключите дуре интернет...
Sancho-s    30.01.2019, 10:53
Оценка:  -1
Sancho-s
ты же вроде мужского пола
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