Недостаток сна приводит к ранней седине

Узнайте, как недостаток сна влияет на седину.

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Ученые из Виргинского университета выяснили, что не только стресс влияет на раннюю седину. Также седые волосы могут появляться из-за недосыпа.

Из-за недостатка сна центральная нервная система дает сбой, именно это и влияет на появление седины. В эксперименте участвовали представители различных профессий, интеллектуального и физического труда в возрасте от 20 до 50 лет.

Кто мало спит — рано седеет depositphotos.com

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Ученые выяснили, что седина скорее появляется как у мужчин, так и у женщин, которые мало спят. Это происходит, потому что из-за недостатка сна человек становится раздражительным, и он более склонен к стрессу. Именно так можно объяснить наличие седины в 20 лет, если отсутствует генетическая предрасположенность.



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