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Найден способ есть и не толстеть

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На основе нового открытия исследователи хотят разработать новые методики борьбы с ожирением.
Найден способ есть и не толстеть
Найден способ есть и не толстеть
depositphotos.com

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Ученые Кембриджского университета обнаружили ген, который позволяет не набирать лишний вес.  
До недавнего времени было известно лишь об ошибке в генетическом коде, которая влияет на быстрый набор веса и приводит к ожирению. Сейчас же стало известно о генетическом факторе, который позволяет оставаться стройным.

За время эксперимента ученые сравнили образцы ДНК 14 тысяч человек. 10 тысяч имели нормальный вес, у 2 тысяч было ожирение, и около 1600 были худыми. Стоит заметить, что последняя группа не страдала заболеваниями, способными вызвать худобу и не прикладывала усилий, чтобы похудеть. 

Найден способ есть и не толстеть
Найден способ есть и не толстеть
depositphotos.com

Исследователи обнаружили, что у худых участников эксперимента риск поправиться был минимален из-за отсутствия  “гена ожирения“ и наличия “гена худобы“.

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Ученые предполагают, что так называемый “ген худобы“ встречается почти с той же частотой,  что и  “ген ожирения“ (28% и 32% случаев соответственно). После полученных результатов исследователи планируют разработать методику лечения ожирения. 

Ранее мы писали, какой вид тренировок помогает похудеть. 

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Теги: похудение, ожирение, ученые. здоровье
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