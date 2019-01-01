На основе нового открытия исследователи хотят разработать новые методики борьбы с ожирением.

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Ученые Кембриджского университета обнаружили ген, который позволяет не набирать лишний вес.

До недавнего времени было известно лишь об ошибке в генетическом коде, которая влияет на быстрый набор веса и приводит к ожирению. Сейчас же стало известно о генетическом факторе, который позволяет оставаться стройным.



За время эксперимента ученые сравнили образцы ДНК 14 тысяч человек. 10 тысяч имели нормальный вес, у 2 тысяч было ожирение, и около 1600 были худыми. Стоит заметить, что последняя группа не страдала заболеваниями, способными вызвать худобу и не прикладывала усилий, чтобы похудеть.



Найден способ есть и не толстеть depositphotos.com

Исследователи обнаружили, что у худых участников эксперимента риск поправиться был минимален из-за отсутствия “гена ожирения“ и наличия “гена худобы“.

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Ученые предполагают, что так называемый “ген худобы“ встречается почти с той же частотой, что и “ген ожирения“ (28% и 32% случаев соответственно). После полученных результатов исследователи планируют разработать методику лечения ожирения.



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