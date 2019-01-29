Какую соль советует есть Супрун

Ульяна Супрун продолжает беспокоиться о здоровье украинцев.

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Глава Минздрава рекомендует включить в свой рацион йодированную соль.



Как утверждает Супрун, ежедневно организм нуждается в определенном количестве йода. Он необходим для создания гормонов щитовидной железы, которая регулирует метаболизм. Невозможно вычислить, сколько человек потребляет йода с пищей. Если же в ежедневном рационе не присутствуют продукты, богатые йодом, то организм будет испытывать недостаток этого микроэлемент.



Супрун назвала последствия, к которым может привести недостаток йода в организме:

ощущение постоянной усталости, слабость, депрессия;

увеличение щитовидной железы;

задержка роста у детей;

задержка интеллектуального развития у детей;

снижение умственной активности у взрослых;

нарушения обменных процессов;

угроза прерывания беременности;

неонатальный гипотиреоз;

рак щитовидной железы;

ухудшение памяти, слуха;

повышение холестерина;

сухость кожи, потеря ее эластичности;

нарушения работы кишечника;

ощущение холода;

резкое снижение или повышение массы тела;

отеки;

выпадение волос.

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Женщинам нужно 150-300 мкг йода в день, а мужчинам до 300 мкг. Детям до шести лет нужно 90 мкг, с шести - до 12-120 мкг.

“Создать избыток йода в организме достаточно сложно. Эксперты ВОЗ считают безопасной дозу йода в 1000 мкг (1 мг) в сутки“, - подчеркнула Супрун.

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Чтобы снизить риски йододефицита, для приготовления ежедневных блюд нужно заменить обычную соль на йодированную. Также лучше употреблять:

белую рыбу и морепродукты (минтай, хек, треска, мидии);

​морскую капусту (ламинарию);

овощи (картофель, редис, чеснок, свекла, томаты, баклажаны, спаржу, зеленый лук, щавель, шпинат);

фрукты (бананы, апельсины, лимоны, дыни, хурму);

яйца, молоко, говядину, грецкие орехи.

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