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Какую соль советует есть Супрун

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Ульяна Супрун продолжает беспокоиться о здоровье украинцев.
Какую соль советует есть Супрун
Какую соль советует есть Супрун
facebook.com/ulanasuprun

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 Глава Минздрава рекомендует включить в свой рацион йодированную соль.

Как утверждает Супрун, ежедневно организм нуждается в определенном количестве йода. Он необходим для создания гормонов щитовидной железы, которая регулирует метаболизм. Невозможно вычислить, сколько человек потребляет йода с пищей. Если же в ежедневном рационе не присутствуют продукты, богатые йодом,  то организм будет испытывать недостаток этого микроэлемент.

Супрун назвала последствия, к которым может привести недостаток йода в организме:

  • ощущение постоянной усталости, слабость, депрессия;
  • увеличение щитовидной железы;
  • задержка роста у детей;
  • задержка интеллектуального развития у детей;
  • снижение умственной активности у взрослых;
  • нарушения обменных процессов;
  • угроза прерывания беременности;
  • неонатальный гипотиреоз;
  • рак щитовидной железы;
  • ухудшение памяти, слуха;
  • повышение холестерина;
  • сухость кожи, потеря ее эластичности;
  • нарушения работы кишечника;
  • ощущение холода;
  • резкое снижение или повышение массы тела;
  • отеки;
  • выпадение волос.

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Женщинам нужно 150-300 мкг йода в день, а мужчинам до 300 мкг. Детям до шести лет нужно 90 мкг, с шести - до 12-120 мкг.

“Создать избыток йода в организме достаточно сложно. Эксперты ВОЗ считают безопасной дозу йода в 1000 мкг (1 мг) в сутки“, - подчеркнула Супрун.

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Чтобы снизить риски йододефицита, для приготовления ежедневных блюд нужно заменить обычную соль на йодированную. Также лучше употреблять: 

  • белую рыбу и морепродукты (минтай, хек, треска, мидии);
  • ​морскую капусту (ламинарию);
  • овощи (картофель, редис, чеснок, свекла, томаты, баклажаны, спаржу, зеленый лук, щавель, шпинат);
  • фрукты (бананы, апельсины, лимоны, дыни, хурму);
  • яйца, молоко, говядину, грецкие орехи.

Ранее мы писали, что можно есть при отравлении.

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Теги: Ульяна Супрун, советы Супрун, соль, здоровье
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    29.01.2019, 09:59
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