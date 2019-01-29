Какую соль советует есть Супрун
Читай также: Почему некоторые женщины стареют быстрее – ученые
Глава Минздрава рекомендует включить в свой рацион йодированную соль.
Как утверждает Супрун, ежедневно организм нуждается в определенном количестве йода. Он необходим для создания гормонов щитовидной железы, которая регулирует метаболизм. Невозможно вычислить, сколько человек потребляет йода с пищей. Если же в ежедневном рационе не присутствуют продукты, богатые йодом, то организм будет испытывать недостаток этого микроэлемент.
Супрун назвала последствия, к которым может привести недостаток йода в организме:
- ощущение постоянной усталости, слабость, депрессия;
- увеличение щитовидной железы;
- задержка роста у детей;
- задержка интеллектуального развития у детей;
- снижение умственной активности у взрослых;
- нарушения обменных процессов;
- угроза прерывания беременности;
- неонатальный гипотиреоз;
- рак щитовидной железы;
- ухудшение памяти, слуха;
- повышение холестерина;
- сухость кожи, потеря ее эластичности;
- нарушения работы кишечника;
- ощущение холода;
- резкое снижение или повышение массы тела;
- отеки;
- выпадение волос.
Читай также: Почему противозачаточные не действуют: 4 причины
Женщинам нужно 150-300 мкг йода в день, а мужчинам до 300 мкг. Детям до шести лет нужно 90 мкг, с шести - до 12-120 мкг.
“Создать избыток йода в организме достаточно сложно. Эксперты ВОЗ считают безопасной дозу йода в 1000 мкг (1 мг) в сутки“, - подчеркнула Супрун.
Читай также: Как похудеть: Советы голливудского диетолога
Чтобы снизить риски йододефицита, для приготовления ежедневных блюд нужно заменить обычную соль на йодированную. Также лучше употреблять:
- белую рыбу и морепродукты (минтай, хек, треска, мидии);
- морскую капусту (ламинарию);
- овощи (картофель, редис, чеснок, свекла, томаты, баклажаны, спаржу, зеленый лук, щавель, шпинат);
- фрукты (бананы, апельсины, лимоны, дыни, хурму);
- яйца, молоко, говядину, грецкие орехи.
Ранее мы писали, что можно есть при отравлении.
Полная версия правил
Перевірте, що я роблю .. >>> www.webjob33.com