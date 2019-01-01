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Ульяна Супрун рассказала, как правильно запивать таблетки

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Узнайте, чем советует Супрун запивать лекарства.
Ульяна Супрун рассказала, как правильно запивать таблетки
Ульяна Супрун рассказала, как правильно запивать таблетки
facebook.com/ulanasuprun

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Ульяна Супрун продолжает беспокоиться о здоровье украинцев. На этот раз глаза Минздрава решила рассказать, чем необходимо запевать таблетки. Супрун обратила внимание на то, что важно внимательно прочитать инструкцию и следовать всем рекомендациям. Иначе препараты могут не действовать или нанести вред здоровью.

Как принимать лекарства:

  • Вода — беспроигрышный вариант. Лучше выпейте полный стакан. Это улучшит усвоение лекарств. Если на лекарстве написано “принимать во время приема пищи“, это означает, что вместе с пищей или в течение 30 минут после.
  • Если сказано “натощак“, значит, нельзя есть по крайней мере два часа до приема лекарства и полчаса после. Кислотность желудка, наличие желчи, пищевых волокон или ионов металлов влияет на биодоступность лекарств. То есть усвоится ли именно то количество действующего вещества препарата, которое вам необходимо.
  • Если нет воды, запивайте чуть теплым чаем. Для большинства лекарств не имеет значения, но лучше всего - это вода.
  • Не запивайте лекарства газированными напитками, особенно если препарат следует пить натощак – такие лекарства должны как можно меньше быть в кислой среде, а сладкие газированные напитки кислые.
  • Кофе лучше не запивать, хотя строгого универсального запрета нет. Кофеин может взаимодействовать с рядом препаратов, разрушающихся той же системой обезвреживания, что и кофе. Поэтому их одновременное потребление приведет к тому, что в крови будет много и кофеина, и лекарств. Внимательно читайте инструкцию и не пейте лекарства вместе с кофе, если это запрещено. 
  • Кофе запрещено употреблять одновременно с эфедрином, так как это может слишком сильно стимулировать сердце. 
  • Молочные продукты могут помешать усвоению антибиотиков ципрофлаксина или норфлаксина. Поэтому если принимаете антибиотики, употребляйте молочные продукты меньшей мере после двух часов, как выпили лекарство. 
  • Некоторые препараты, как ризедронат (для лечения остеопороза), взаимодействуют с ионами кальция и железа. Поэтому их можно запивать только водой и принимать натощак.
  • Не увеличивайте дозу. Больше не значит лучше.
  • Если вы любите грейпфруты и принимаете лекарства, проверьте их совместимость. Грейпфруты и еще ряд фруктов влияют на биодоступность некоторых лекарств, что вызывает побочные эффекты.
  • Относительно лекарств и алкоголя есть много нюансов. Запомните, что безопасной дозы алкоголя не существует, запивать лекарства алкоголем не следует.
  • Иногда таблетки трудно глотать. Причина - так называемая дисфагия.

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“В любом случае внимательно читайте инструкцию к лекарствам и четко ее придерживайтесь“, - посоветовала Супрун.

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Теги: Ульяна Супрун, как принимать лекарства, советы Супрун, таблетки. здоровье
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