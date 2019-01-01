Ульяна Супрун рассказала, как правильно запивать таблетки

Узнайте, чем советует Супрун запивать лекарства.

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Ульяна Супрун продолжает беспокоиться о здоровье украинцев. На этот раз глаза Минздрава решила рассказать, чем необходимо запевать таблетки. Супрун обратила внимание на то, что важно внимательно прочитать инструкцию и следовать всем рекомендациям. Иначе препараты могут не действовать или нанести вред здоровью.

Как принимать лекарства:

Вода — беспроигрышный вариант. Лучше выпейте полный стакан. Это улучшит усвоение лекарств. Если на лекарстве написано “принимать во время приема пищи“, это означает, что вместе с пищей или в течение 30 минут после.

Если сказано “натощак“, значит, нельзя есть по крайней мере два часа до приема лекарства и полчаса после. Кислотность желудка, наличие желчи, пищевых волокон или ионов металлов влияет на биодоступность лекарств. То есть усвоится ли именно то количество действующего вещества препарата, которое вам необходимо.

Если нет воды, запивайте чуть теплым чаем. Для большинства лекарств не имеет значения, но лучше всего - это вода.

Не запивайте лекарства газированными напитками, особенно если препарат следует пить натощак – такие лекарства должны как можно меньше быть в кислой среде, а сладкие газированные напитки кислые.

Кофе лучше не запивать, хотя строгого универсального запрета нет. Кофеин может взаимодействовать с рядом препаратов, разрушающихся той же системой обезвреживания, что и кофе. Поэтому их одновременное потребление приведет к тому, что в крови будет много и кофеина, и лекарств. Внимательно читайте инструкцию и не пейте лекарства вместе с кофе, если это запрещено.

Кофе запрещено употреблять одновременно с эфедрином, так как это может слишком сильно стимулировать сердце.

Молочные продукты могут помешать усвоению антибиотиков ципрофлаксина или норфлаксина. Поэтому если принимаете антибиотики, употребляйте молочные продукты меньшей мере после двух часов, как выпили лекарство.

Некоторые препараты, как ризедронат (для лечения остеопороза), взаимодействуют с ионами кальция и железа. Поэтому их можно запивать только водой и принимать натощак.

Не увеличивайте дозу. Больше не значит лучше.

Если вы любите грейпфруты и принимаете лекарства, проверьте их совместимость. Грейпфруты и еще ряд фруктов влияют на биодоступность некоторых лекарств, что вызывает побочные эффекты.

Относительно лекарств и алкоголя есть много нюансов. Запомните, что безопасной дозы алкоголя не существует, запивать лекарства алкоголем не следует.

Иногда таблетки трудно глотать. Причина - так называемая дисфагия.

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“В любом случае внимательно читайте инструкцию к лекарствам и четко ее придерживайтесь“, - посоветовала Супрун.

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