Ульяна Супрун побеспокоилась о сердечных делах украинских женщин

Узнайте, как определить инфаркт у женщин.

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Не так давно Ульяна Супрун беспокоилась о здоровье украинских мужчин. В этот раз и.о министерства здравоохранения Украины решила рассказать о проблемах с сердцем у женщин.

По словам политика, женщины переносят сердечный приступ не так, как мужчины.

“Мужчины и женщины отличаются физиологически, и сердечный приступ может выглядеть у женщин не так, как у мужчин. Из-за этого женщины иногда не вовремя обращаются за медицинской помощью и рискуют иметь тяжелое состояние или умереть. Умение распознать в себе или человека рядом проблему с сердцем и вызвать экстренную помощь — жизненно важно”, – объяснила Супрун.



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Она объяснила, что инфаркт происходит, когда поставка крови к сердцу в определенном участке критически уменьшается или прекращается из-за сужения коронарных сосудов, которые вызывают атеросклероз или тромб.

“Участок сердца не получает кислород, и постепенно умирает. Поэтому так важно вовремя восстановить кровообращение в сердце. Сердечный приступ проявляется болью, которая носит жгучий или сжимающий характер, или дискомфортом и тяжестью за грудиной. Это продолжается несколько минут или отступает и снова возвращается. Но у женщин это может проявляться иначе: могут побаливать одна или обе руки, шея, плечи, челюсть или живот, часто болит между лопатками, дыхание может стать частым и поверхностным, но при этом ничего не болит, может появиться выраженная слабость, бросить в холодный пот, либо возникнет головокружение и тошнота”, – отметила Супрун.



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Супрун сделала акцент на том, что женщины боятся госпитализации.

“Женщины часто стараются терпеть боль и дискомфорт, избегают вызвать экстренную медицинскую помощь и тем самым подрывают свое здоровье, теряя очень важное время для применения наиболее эффективных современных методов лечения инфаркта. Помните, чем меньше времени пройдет от начала симптомов до попадания в больницу, тем лучше шансы на выздоровление”, – подчеркнула Ульяна Супрун.



Глава Минздрав уточнила, что при наличии симптомов сердечного приступа, стоит немедленно вызывать “скорую“.

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“Можно принять ацетилсалициловую кислоту — она останавливает свертывание крови и образование тромбов. Если у человека рядом с вами остановилось дыхание, прежде всего звоните 103 и сделайте непрямой массаж сердца, пока дыхание не восстановится”, – побеспокоилась Супрун.

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