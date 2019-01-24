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Ульяна Супрун побеспокоилась о сердечных делах украинских женщин

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Узнайте, как определить инфаркт у женщин.
Ульяна Супрун побеспокоилась о сердечных делах украинских женщин
Ульяна Супрун побеспокоилась о сердечных делах украинских женщин
facebook.com/ulanasuprun

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Не так давно Ульяна Супрун беспокоилась о здоровье украинских мужчин. В этот раз и.о министерства здравоохранения Украины решила рассказать о проблемах с сердцем у женщин.
По словам политика, женщины переносят сердечный приступ не так, как мужчины. 

“Мужчины и женщины отличаются физиологически, и сердечный приступ может выглядеть у женщин не так, как у мужчин. Из-за этого женщины иногда не вовремя обращаются за медицинской помощью и рискуют иметь тяжелое состояние или умереть. Умение распознать в себе или человека рядом проблему с сердцем и вызвать экстренную помощь — жизненно важно”, – объяснила Супрун.
 

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Она объяснила, что инфаркт происходит, когда поставка крови к сердцу в определенном участке критически уменьшается или прекращается из-за сужения коронарных сосудов, которые вызывают атеросклероз или тромб.

“Участок сердца не получает кислород, и постепенно умирает. Поэтому так важно вовремя восстановить кровообращение в сердце. Сердечный приступ проявляется болью, которая носит жгучий или сжимающий характер, или дискомфортом и тяжестью за грудиной. Это продолжается несколько минут или отступает и снова возвращается. Но у женщин это может проявляться иначе: могут побаливать одна или обе руки, шея, плечи, челюсть или живот, часто болит между лопатками, дыхание может стать частым и поверхностным, но при этом ничего не болит, может появиться выраженная слабость, бросить в холодный пот, либо возникнет головокружение и тошнота”, – отметила Супрун.
 

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Супрун сделала акцент на том, что женщины боятся госпитализации. 

“Женщины часто стараются терпеть боль и дискомфорт, избегают вызвать экстренную медицинскую помощь и тем самым подрывают свое здоровье, теряя очень важное время для применения наиболее эффективных современных методов лечения инфаркта. Помните, чем меньше времени пройдет от начала симптомов до попадания в больницу, тем лучше шансы на выздоровление”, – подчеркнула Ульяна Супрун.
 

Глава Минздрав уточнила, что при наличии симптомов сердечного приступа, стоит немедленно вызывать “скорую“.

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“Можно принять ацетилсалициловую кислоту — она останавливает свертывание крови и образование тромбов. Если у человека рядом с вами остановилось дыхание, прежде всего звоните 103 и сделайте непрямой массаж сердца, пока дыхание не восстановится”, –  побеспокоилась Супрун.

Ранее мы писали, почему противозачаточные не действуют. 

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Теги: Ульяна Супрун, женщины, сердечный приступ
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  24.01.2019, 17:57
Оценка:  0
гость
а что-за неуважение к флагу Украины у этой американской чучундры? что-за каракули на нём!??? гнать её за такое надо!!!

Статья 338. Надругательство над государственными символами...
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