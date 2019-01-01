Узнайте, как следят за своей фигурой голливудские звезды и какие правила соблюдают.

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Было бы большой ложью утверждать, что красивое тело является результатом только одной диеты. Конечно, стоит уделять внимание спорту, но и про свое питание не стоит забывать. Хейли Помрой - диетолог с более чем 20-летним опытом работы. Она работала со знаменитостями, такими как Дженнифер Лопес, Риз Уизерспун и Роберт Дауни-младший. В своей книге “Революция метаболизма“ специалист поделилась секретами, как ускорить обмен веществ и похудеть.

Есть каждые три часа

Многие связывают идею похудеть с меньшим количеством еды. Но наукой доказано, что чрезмерное ограничение в питании лишь способствует прибавлению веса.

Вот почему Хейли Помрой рекомендует кушать каждые три часа. То есть стоит планировать пять приемов пищи в день. Это способствует ускорению обмена вещества и калории сжигаются быстрее.



Как похудеть: Советы голливудского диетолога depositphotos.com

Перестать думать о калориях

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“Сколько калорий будет в этом блюде? Сколько минут мне понадобится, чтобы сжечь их? Что если я съест только половину, чтобы урон был меньше?“ Такие навязчивые идеи должны остаться в прошлом. Вместо того, чтобы думать о цифрах, Хейли предлагает лучше сосредоточиться на качестве продуктов, которые употребляются.

Всегда есть перед тренировкой

Многие люди не придают этому пункту значения. Но голливудский диетолог объясняет, что надпочечники будут стимулировать выработку кортизола, которая поможет достичь необходимого мышечного баланса.



Как похудеть: Советы голливудского диетолога pinterest

Разнообразить свой рацион

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Кушать каждый день одного лосося или авокадо – не так хорошо, как кажется на первый взгляд. Однотипное питание может привести к накоплению жира и появлению симптомов метаболического синдрома.



Ранее мы писали, какие продукты можно и нельзя есть на голодный желудок.