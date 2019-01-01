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Как похудеть: Советы голливудского диетолога

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Узнайте, как следят за своей фигурой голливудские звезды и какие правила соблюдают.
Как похудеть: Советы голливудского диетолога
Как похудеть: Советы голливудского диетолога
instagram.com/jlo

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Было бы большой ложью утверждать, что красивое тело является результатом только одной диеты. Конечно, стоит уделять внимание спорту, но и про свое питание не стоит забывать. Хейли Помрой - диетолог с более чем 20-летним опытом работы. Она работала со знаменитостями, такими как Дженнифер Лопес, Риз Уизерспун и Роберт Дауни-младший. В своей книге “Революция метаболизма“ специалист поделилась секретами, как ускорить обмен веществ и похудеть.

  • Есть каждые три часа

Многие связывают идею похудеть с меньшим количеством еды. Но наукой доказано, что чрезмерное ограничение в питании  лишь способствует прибавлению веса.
Вот почему Хейли Помрой рекомендует  кушать каждые три часа. То есть стоит планировать пять приемов пищи в день. Это способствует ускорению обмена вещества и калории сжигаются быстрее. 

Как похудеть: Советы голливудского диетолога
Как похудеть: Советы голливудского диетолога
depositphotos.com

  • Перестать думать о калориях

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“Сколько калорий будет в этом блюде? Сколько минут мне понадобится, чтобы сжечь их? Что если я съест только половину, чтобы урон был меньше?“ Такие навязчивые идеи должны остаться в прошлом. Вместо того, чтобы думать о цифрах, Хейли предлагает  лучше сосредоточиться на качестве продуктов, которые употребляются.

  • Всегда есть перед тренировкой

Многие люди не придают этому пункту значения. Но голливудский диетолог объясняет,  что надпочечники будут стимулировать выработку кортизола, которая поможет достичь необходимого мышечного баланса.

Как похудеть: Советы голливудского диетолога
Как похудеть: Советы голливудского диетолога
pinterest

  • Разнообразить свой рацион

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Кушать каждый день одного лосося или авокадо – не так хорошо, как кажется на первый взгляд. Однотипное питание может привести к накоплению жира и появлению симптомов метаболического синдрома.  

Ранее мы писали, какие продукты можно и нельзя есть на голодный желудок. 

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Теги: похудение, звезды, советы диетолога
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