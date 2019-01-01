Как похудеть: Советы голливудского диетолога
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Было бы большой ложью утверждать, что красивое тело является результатом только одной диеты. Конечно, стоит уделять внимание спорту, но и про свое питание не стоит забывать. Хейли Помрой - диетолог с более чем 20-летним опытом работы. Она работала со знаменитостями, такими как Дженнифер Лопес, Риз Уизерспун и Роберт Дауни-младший. В своей книге “Революция метаболизма“ специалист поделилась секретами, как ускорить обмен веществ и похудеть.
- Есть каждые три часа
Многие связывают идею похудеть с меньшим количеством еды. Но наукой доказано, что чрезмерное ограничение в питании лишь способствует прибавлению веса.
Вот почему Хейли Помрой рекомендует кушать каждые три часа. То есть стоит планировать пять приемов пищи в день. Это способствует ускорению обмена вещества и калории сжигаются быстрее.
- Перестать думать о калориях
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“Сколько калорий будет в этом блюде? Сколько минут мне понадобится, чтобы сжечь их? Что если я съест только половину, чтобы урон был меньше?“ Такие навязчивые идеи должны остаться в прошлом. Вместо того, чтобы думать о цифрах, Хейли предлагает лучше сосредоточиться на качестве продуктов, которые употребляются.
- Всегда есть перед тренировкой
Многие люди не придают этому пункту значения. Но голливудский диетолог объясняет, что надпочечники будут стимулировать выработку кортизола, которая поможет достичь необходимого мышечного баланса.
- Разнообразить свой рацион
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Кушать каждый день одного лосося или авокадо – не так хорошо, как кажется на первый взгляд. Однотипное питание может привести к накоплению жира и появлению симптомов метаболического синдрома.
Ранее мы писали, какие продукты можно и нельзя есть на голодный желудок.
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