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Ульяна Супрун рассказала, какие фрукты не совместимы с лекарствами

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Узнайте, почему министр советует отказаться от некоторых цитрусовых.
Ульяна Супрун рассказала, какие фрукты не совместимы с лекарствами
Ульяна Супрун рассказала, какие фрукты не совместимы с лекарствами
facebook.com/ulanasuprun

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В первую очередь, глава Минздрава Ульяна Супрун посоветовала украинцам в период приема лекарств следить за своим рационом. Министр рассказала, что  грейпфрут, помело, лайм и горькие апельсины влияют на попадание препаратов в кровь, и это негативно сказывается на здоровье. 

 “Лекарства, которые мы принимаем внутрь, то есть глотаем, должны пройти долгий путь сквозь кишечник, воротную вену и печень, и уже оттуда попасть в системный кровоток. Некоторые лекарства этот путь преодолевают плохо, потому что в клетках кишечника и в печени их разрушают наши ферментные системы обезвреживания. Поэтому в кровь попадает лишь 10-15% от потребленной дозы. Это учтено производителями, поэтому в кровь попадает необходимое количество лекарств. Что такое система обезвреживания? Это ферменты, разрушающие стероидные гормоны, кофе, дым, алкоголь, а также лекарства, и ограничивают их действие в организме“, – рассказала Супрун.

Также политик объяснила почему именно от этих фруктов стоит отказаться во время болезни.

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“Вещества, содержащиеся в грейпфрутах, останавливают на пару дней работу одного из звеньев системы обезвреживания. Поэтому лекарства почти беспрепятственно попадают в кровь, и их концентрация становится слишком велика – словно вы приняли не одну таблетку, а три или даже семь. Поэтому некоторые лекарства в сочетании с грейпфрутовым соком или даже грейпфрутом, который вы съедите потом, дают побочные эффекты“, – объяснила глава Минздрава.

На данный момент известно, что 85 препаратов, в чью фармакокинетику влияют грейпфруты и другие цитрусовые. В частности, побочные эффекты могут возникнуть при приеме препаратов для снижения холестерина, для регуляции давления, регуляции ритма сердцебиения, противоинфекционных препаратов, в том числе эритромицина, большинства антидепрессантов и препаратов для снижения тревожности, антикоагулянтов, обезболивающих, и лекарств для преодоления эректильной дисфункции.

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“Внимательно читайте инструкцию к лекарствам, и помните об этом посте, когда будете покупать фрукты или сок!“, – побеспокоилась Ульяна Супрун.

Ранее мы писали, какие продукты можно есть на ночь.

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Теги: Ульяна Супрун, цитрусовые, грипп, грейпфрут
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