Ученые выяснили, что употребление красного вина может улучшить состояние зубов.

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Результаты нового исследования Автономного университета Мадрида показали, что красное вино полезно для зубное эмали.

Микроорганизмы способны прилипать к полости рта, вызывая образование биопленок и зубного налета. Чтобы бороться с этим, эксперты попытались найти натуральные продукты, которые можно использовать для контроля биопленок.



Красное вино помогает предотвратить кариес depositphotos.com

Для своего эксперимента исследователи создали в лаборатории биопленочную модель зубного налета, которая включала пять видов бактерий, связанных с заболеваниями полости рта. Они поместили эти биопленки в красное вино и в экстракт виноградных косточек, смешанных с водой и 12% этанолом. Исследователи обнаружили, что все они были эффективны в борьбе с бактериями. Это связано с тем, что полифенолы (природные антиоксиданты), содержащиеся в красном вине, замедляют рост бактериальной флоры, которая оседает как на зубах, так и на деснах.

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“Эти результаты подтверждают положительное влияние красного вина на здоровье человека“, - говорит Ирина Муньос-Гонсалес, руководитель исследования.



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