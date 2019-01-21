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Красное вино помогает предотвратить кариес

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Ученые выяснили, что употребление красного вина может улучшить состояние зубов.
Красное вино помогает предотвратить кариес
Красное вино помогает предотвратить кариес
depositphotos.com

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Результаты нового исследования Автономного университета Мадрида показали, что красное вино полезно для зубное эмали. 

Микроорганизмы способны прилипать к полости рта, вызывая образование биопленок и зубного налета. Чтобы бороться с этим, эксперты попытались найти натуральные продукты, которые можно использовать для контроля биопленок.

Красное вино помогает предотвратить кариес
Красное вино помогает предотвратить кариес
depositphotos.com

Для своего эксперимента исследователи создали в лаборатории биопленочную модель зубного налета, которая включала пять видов бактерий, связанных с заболеваниями полости рта. Они поместили эти биопленки в красное вино и в экстракт виноградных косточек, смешанных с водой и 12% этанолом. Исследователи обнаружили, что все они были эффективны в борьбе с бактериями. Это связано с тем, что полифенолы (природные антиоксиданты), содержащиеся в красном вине, замедляют рост бактериальной флоры, которая оседает как на зубах, так и на деснах.

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“Эти результаты подтверждают положительное влияние красного вина на здоровье человека“, - говорит Ирина Муньос-Гонсалес, руководитель исследования.

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Теги: кариес, красное вино, исследование
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Комментариев (1)
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Bиoлeттa_    21.01.2019, 14:49
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Bиoлeттa_
Хотілося б почути думку пані Супрун стосовно цієї теорії.
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