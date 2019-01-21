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Ульяна Супрун призвала украинцев отказаться от черной икры

Комментариев: 2
Узнайте, почему Супрун считает, что есть более полезные продукты.
Ульяна Супрун призвала украинцев отказаться от черной икры
Ульяна Супрун призвала украинцев отказаться от черной икры
instagram.com/ulanasuprun

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На своей страничке в Facebook  и.о министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что отказ от черной икры  поможет спасти редкие виды осетровых рыб, которые находятся на грани исчезновения. 

В отношении черной икры стоит помнить важную вещь — это продукт, получаемый из очень редких осетровых рыб, которые сейчас находятся на грани вымирания! В Украине также все виды осетровых — стерлядь, белуга, русский осетр и другие — занесены в Красную книгу. Главной угрозой для осетров является браконьерский вылов этой рыбы, главным образом ради их икры - заявила глава Минздрав.

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Супрун акцентировала внимание на том, что есть продукты, которые обладают теми же витамины, что и черная икра.

Например, икра лососевых рыб (красная икра), а также икра лобана и минтая имеют схожее содержание белков и незаменимых аминокислот. По содержанию железа и фосфора красная икра почти не уступает черной, а по содержанию кальция и магния даже преобладает – рассказала  Ульяна Супрун

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Также она уточнила, что в некоторых продуктах витаминов больше, чем в черной икре. 

Мясо некоторых рыб (например, тунца), а также печень животного происхождения содержит намного больше витамина А. Относительно витамина Е, то его можно найти в достаточном количестве в подсолнечном масле, — сказала Супрун.

Ранее мы писали, что Ульяна Супрун побеспокоилась о здоровье украинских мужчин.

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Теги: Ульна Супрун, черная икра, красная икра, рыба
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Комментариев (2)
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Кайдаш    21.01.2019, 11:48
Оценка:  0
Кайдаш
по- моему, её пора депортировать....
гость  (аноним)  21.01.2019, 11:42
Оценка:  0
гость
А ещё поставить людей, отпугивающих медведей, которые ловят осетров во время их миграции и нереста! Задолбала эта баба своими советами! Причём один тупее другого!
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