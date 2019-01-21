Ульяна Супрун призвала украинцев отказаться от черной икры

Узнайте, почему Супрун считает, что есть более полезные продукты.

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На своей страничке в Facebook и.о министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что отказ от черной икры поможет спасти редкие виды осетровых рыб, которые находятся на грани исчезновения.

В отношении черной икры стоит помнить важную вещь — это продукт, получаемый из очень редких осетровых рыб, которые сейчас находятся на грани вымирания! В Украине также все виды осетровых — стерлядь, белуга, русский осетр и другие — занесены в Красную книгу. Главной угрозой для осетров является браконьерский вылов этой рыбы, главным образом ради их икры - заявила глава Минздрав.

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Супрун акцентировала внимание на том, что есть продукты, которые обладают теми же витамины, что и черная икра.

Например, икра лососевых рыб (красная икра), а также икра лобана и минтая имеют схожее содержание белков и незаменимых аминокислот. По содержанию железа и фосфора красная икра почти не уступает черной, а по содержанию кальция и магния даже преобладает – рассказала Ульяна Супрун

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Также она уточнила, что в некоторых продуктах витаминов больше, чем в черной икре.

Мясо некоторых рыб (например, тунца), а также печень животного происхождения содержит намного больше витамина А. Относительно витамина Е, то его можно найти в достаточном количестве в подсолнечном масле, — сказала Супрун.

Ранее мы писали, что Ульяна Супрун побеспокоилась о здоровье украинских мужчин.