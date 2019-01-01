Хранить чеки в кошельке опасно для здоровья – ученые
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Ученые университета Гранады пришли к выводу, что кассовые чеки представляют опасность для здоровья. Эксперты выяснили, что бумага для чеков содержит в своем составе бисфенол-А. Как показывают множества исследований – это вещество может спровоцировать расстройства эндокринной системы. Также оно может стать причиной онкологических заболеваний, диабета и повышает вероятность появления бесплодия.
С этим веществом люди пересекаются довольно часто. Например, бисфенол- А можно найти в пищевых контейнерах и других бытовых вещах.
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Чтобы не навредить здоровью, ученые рекомендуют не хранить чеки в кошельках, сумках, карманах.
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