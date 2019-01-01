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Хранить чеки в кошельке опасно для здоровья – ученые

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Узнайте, какой вред организму может нанести привычка не выкидывать чеки.
Хранить чеки в кошельке опасно для здоровья – ученые
Хранить чеки в кошельке опасно для здоровья – ученые
depositphotos.com

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Ученые университета Гранады пришли к выводу, что кассовые чеки представляют опасность для здоровья.  Эксперты выяснили, что бумага для чеков содержит в своем составе бисфенол-А.  Как показывают множества исследований – это вещество может спровоцировать расстройства эндокринной системы. Также оно может стать причиной онкологических заболеваний, диабета и  повышает вероятность появления бесплодия. 

С этим веществом люди пересекаются довольно часто. Например, бисфенол- А можно найти в пищевых контейнерах и других бытовых вещах. 

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Чтобы не навредить  здоровью, ученые рекомендуют  не хранить чеки в кошельках, сумках, карманах. 

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Теги: чек, заболевания, исследование
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