Чем заменить кофе или 5 простых способов оставаться бодрым

Рассказываем, как перестать пить кофе и сохранить бодрость без крепкого напитка.

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Несмотря на утверждения некоторых врачей о том, что кофе может уберечь организм от сахарного диабета и снизить риск образования рака, существует мнение, что этот напиток не самым лучшим образом влияет на состояние нашей кожи. Если вы уже давно решаетесь перестать пить кофе, но без него не чувствуете себя бодрой, мы знаем, чем его можно заменить.

Чем заменить кофе: 5 способов

Пейте больше воды

Вода должна стать вашим лучшим другом, потому что она выводит из организма токсины, что приводит к увеличению энергии и улучшению пищеварения. Старайтесь выпивать ежедневную норму жидкости - примерно 2−2,5 литра в день. Помните также о том, что жидкость может поступать в организм вместе с овощами и фруктами, поэтому, если вы съели огурец, объем воды должен снизиться на 100 граммов.

Принимайте контрастный душ

Эксперты советуют принимать контрастный душ, сменяя теплую воду на ледяную. Конечно, по утрам, а особенно зимой, это равносильно подвигу, но мы уверены, данный способ вас точно взбодрит.

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Занимайтесь йогой

Утреннюю кружку кофе можно заменить простыми упражнениями: планки и позы собаки с головой вниз. Помимо очевидной пользы для организма и фигуры, эти упражнения увеличат силу во всем теле и обеспечат достаточный заряд энергии.

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Употребляйте больше витаминов

В данном случае мы говорим о так называемых суперфудах. Добавьте в свой рацион больше зелени: капусту, шпинат, салат, а также семена чиа или киноа. Все эти продукты не только являются мощными источниками энергии, но и благоприятно влияют на фигуру.

Больше гуляйте

Неоднократные исследования американских ученых доказывают, что дневной свет помогает быть энергичным в течение всего дня. А если вы будете наслаждаться им во время неспешной прогулки, то бодрость вам точно обеспечена. Учитывая, что зимой солнечных дней очень мало, начинать их точно лучше всего с прогулки или короткой пробежки.

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