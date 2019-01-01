Холодный и теплый компресс: Советы, какой когда ставить

Узнайте, когда какой компресс ставить и какие есть противопоказания.

Холодный и теплый компресс: какой когда ставить depositphotos.com

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Одним из традиционных способов лечения травм является использование компрессов. Компрессы, хотя они и просты, но являются эффективным способом, чтобы успокоить ревматические боли.



Компрессы могут быть холодными или теплыми в зависимости от температуры воды, которой они пропитаны. Это позволяет некоторым компрессам быть более действенными.



Холодный и теплый компресс: какой когда ставить depositphotos.com

Холодные компрессы идеально подходят для облегчения боли после получения травмы. Но нужно помнить, что не на все части тела можно прикладывать такой компресс. Например, не рекомендуется этого делать на спину, грудь и живот.Можно ставить холодный компресс после пробежки, если есть боль на лодыжке или колене.Тендинит - еще одно заболевание, которое лечат компрессом. Также его используют при зубной боли или мигрени.

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Холодный и теплый компресс: какой когда ставить depositphotos.com

Преимущества холодных компрессов:

местное охлаждение тканей;

сужение пор;

сужение поверхностных и глубоколежащих сосудов;

уменьшение кровенаполнения тканей;

снижение чувствительности нервных окончаний;

снятие или уменьшение отечности;

обезболивание;

уменьшение воспалительных явлений;

при длительном воздействии – расширение малых артерий, приток крови.

Они обезболивают травмированный участок через 5 минут после использования.



Когда использовать теплые компрессы?

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Теплые компрессы отлично подходят для лечения ревматических болей. Особенно их рекомендуется применять при грудных и спинных болях, фурункулах. Но нельзя ставить теплый компресс, когда есть жар или кожа повреждена.



Холодный и теплый компресс: какой когда ставить depositphotos.com

Увеличивает кровоток в области, где прикладывается;

Расслабляет суставы;

Увеличивает подвижность суставов.

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