Ульяна Супрун побеспокоилась о здоровье украинских мужчин

Несмотря на то, что рак встречается редко, важно вовремя его диагностировать.

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Ульяна Супрун провела параллель с яйцом, которое набрало рекордное количество лайков в Instagram. Глава Минздрав отметила, что есть яйца, которые заслуживают большего внимания.

Супрун обратила внимание на то, что рак яичек встречается нечасто, но количество случаев заболеваемости стремительно растет во всем мире.



Какие факторы повышают риски заболеть раком яичек:

Неопущение яичка (крипторхизм). В период внутриутробного развития яички формируются в брюшной полости и впоследствии опускаются в мошонку. Но иногда этого не происходит.

Если есть семейная история. Например, если рак яичка был обнаружен у отца, это примерно в четыре раза увеличивает риск его появления у сына. И аж в восемь раз повышается, если болезнь была диагностирована у брата.

Предварительный диагноз рака яичка. Около 3-4% мужчин, которые вылечились от рака в одном яичке, имеют повышенные риски образования рака повторно во втором.

Возраст. Болезнь чаще всего развивается в возрасте от 15 до 49 лет. Хотя вероятность существует в любом возрасте.

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На какие симптомы необходимо обратить внимание:

Типичными признаками являются безболезненный отек или уплотнения в одном из яичек, любое изменение формы или текстуры.

Также может возникать онемение, дискомфорт, разница в размере между яичками и болевые ощущения.

Отек и увеличение груди в связи с гормональными изменениями, боль в пояснице, одышка, боль в грудной клетке, постоянный кашель. Такие симптомы характерны для поздней стадии болезни, когда рак распространяется и поражает другие органы и лимфатические узлы.

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Ульяна Супрун уточнила, что если вовремя диагностировать рак яичек, то он поддается лечению. Поэтому при наличии симптомов, срочно нужно обращаться к семейному врачу. Он назначит необходимое лечение.



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