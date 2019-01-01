Какие профессии связаны с шизофренией – ученые

Узнайте, представители какой профессии подвержены этому заболеванию.

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Ученые выяснили, что люди творческих профессий имеют предрасположенность к шизофрении, униполярной депрессии и биполярному расстройству.



К такому выводу исследователи пришли проанализировав данные о здоровье 4.5 млн жителей Швеции. Представители творческих профессии чаще попадали в больницы с обострением симптомов нарушений психики.



Ученые уточнили, что люди, у которых профессия связана с творчеством чаще проходили курс лечения от биполярного расстройства и депрессии. В основном клиники попадали люди в возрасте от 30-40 лет. Исследователи назвали этот возраст самым критическим для представителей творческий профессий.

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Напомни, шизофрения - это серьезное психическое заболевание, которое влияет на некоторые функции мозга, такие как мышление, восприятие, эмоции и поведение.



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