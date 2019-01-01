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Стало известно о возможном открытии лекарства от болезни Альцгеймера

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Узнайте, что стало известно в исследовании и при чем здесь инсульт.
Стало известно о возможном открытие лекарства от болезни Альцгеймера
Стало известно о возможном открытие лекарства от болезни Альцгеймера
depositphotos.com

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Новое исследование показало, что  препарат, разработанный для лечения пациентов, перенесших инсульт, потенциально может быть использован для предотвращения болезни Альцгеймера. Побочный эффект обнаружился при опытах на мышах.

Исследователи из Университета Южной Калифорнии обнаружили, что генно-инженерный белок защищает мозг мышей с симптомами, похожими на болезнь Альцгеймера, уменьшая накопление токсических бляшек. Этот белок, известный как 3K3A-APC, представляет собой генетически модифицированную версию белка крови человека, который уменьшает воспаление и защищает нервные клетки.

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Он показал положительное влияние на некоторые заболевания у мышей, включая черепно-мозговую травму и рассеянный склероз, и в настоящее время разрабатывается для лечения инсульта у людей, где было показано, что он безопасен и эффективен. 

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Теги: ученые, болезнь Альцгеймера, препарат
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