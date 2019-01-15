Как недостаток соли влияет на здоровье человека - ученые
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Ученые из США выяснили, что избыток соли в организме увеличивает риск инсульта и появления проблем с сердцем.
Многие соль называют белой смертью так, как она влияет на суставы и работу почек. Ученые исследовали более 130 тысяч человек из разных стран, которые придерживались разных рационов питания. В рамках своих экспериментов они анализировали состояние здоровья, вредные привычки и рацион питания. Благодаря полученным данным, ученые пришли к выводу, что недостаток соли увеличивает риск инсульта и появления проблем с сердцем.
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Отсутствие этого продукта в рационе провоцирует сердечно-сосудистые заболевания. Также ученые отметили, что гипертоникам не стоит отказываться от употребления соли, поскольку для них риск может стать критическим.
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"ученые пришли к выводу, что недостаток соли увеличивает риск инсульта"
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