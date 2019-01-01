ТОП-7 причин, почему стоит принимать рыбий жир

Узнайте, почему в рационе должен присутствовать рыбий жир.

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Рыбий жир очень популярен благодаря высокому содержанию жирных кислот омега-3, которые полезны для мозга, сердца, а также для общего состояния здоровья. Ivona расскажет,

Помогает в борьбе с сезонной аллергией

Благодаря своим противовоспалительным свойствам помогает уменьшить отечность пазух (вызванную гистамином). Он также обладает способностью укреплять иммунную систему и, следовательно, бороться с патогенами, провоцирующими аллергию.

Способствует здоровью мозга

Некоторые нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера, деменция или болезнь Паркинсона, поражают миллионы людей во всем мире. Периодическое потребление рыбьего жира может быть фактором, который помогает сбалансировать функции дофамина и серотонина, гормонов, отвечающих за регуляцию мозга.



Почему в рационе должен присутствовать рыбий жир depositphotos.com

Лечит проблемы с глазами

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Рекомендуется употреблять рыбий жир тем, у кого есть катаракта или синдром сухого глаза. Благодаря жирным кислотам омега-3 он способствует улучшению здоровья глаз.

Укрепляет сосуды

Когда кровеносный сосуд в мозге ломается или разрушается, происходит то, что известно как “инсульт“. Рыбий жир может снизить некоторые факторы риска, связанные с этой проблемой, поскольку он помогает улучшить здоровье вен, артерий и улучшает кровообращение. Рекомендуется в случаях артериосклероза и высокого кровяного давления.

Помогает при ревматоидном артрите

Считается, что жирные кислоты, содержащиеся в рыбьем жире, оказывают противовоспалительное действие на организм.Это свойство очень полезно для тех, кто страдает от артрита или остеоартрита, так как оно уменьшает жесткость суставов.



Почему в рационе должен присутствовать рыбий жир pinterest

Укрепляет кости

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Остеопороз является распространенной проблемой. Он характеризуется слабостью костей и склонностью к переломам. Это вызвано дефицитом кальция и включает потерю костной массы, особенно в определенных областях тела, таких как, например, бедренная кость, бедро и плечи. Потребление рыбьего жира служит для устранения причин, вызывающих это состояние.

Предотвращает рак

Рыбий жир может помочь предотвратить различные виды рака благодаря действию полиненасыщенных жирных кислот, которые предотвращают развитие злокачественных клеток.

Также способствует усилению выведения токсинов из печени и почек.

Ранее мы писали, почему возникает синдром сухого глаза.