Размер живота влияет на мозг - ученые

Узнайте, как лишний вес влияет на размер мозга.

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Британские ученые Университета Лафборо выяснили, что размер живота может влиять на объем мозга. Как показали результаты, люди страдающие ожирением имеют объем мозга меньше, чем те, у кого нет проблем с фигурой.

В эксперименте приняло участие около 9000 человек возрастом старше 55 лет. 19% участников имели избыточный вес. Перед началом эксперимента у добровольцев взяли замеры талии, бедер и вычислили процентное соотношение жира в теле. Мозг исследовали с помощью аппарата МРТ. Также во внимание принимались возраст, уровень кровяного давления, наличие вредных привычек и образ жизни участников.



Полученные данные подтвердили предположение о связи влияния лишнего веса на объем мозга.

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“Жир может провоцировать иммунную систему к чрезмерной активации, вредящей мозгу и заставляющей его уменьшаться в размере, повышая тем самым вероятность потери памяти“, — отметили ученые.

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