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Размер живота влияет на мозг - ученые

Комментариев: 1
Узнайте, как лишний вес влияет на размер мозга.
Размер живота влияет на мозг
Размер живота влияет на мозг
depositphotos.com

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Британские ученые Университета Лафборо выяснили, что размер живота может влиять на объем мозга. Как показали результаты, люди страдающие ожирением имеют объем мозга меньше, чем те, у кого нет проблем с фигурой.

В эксперименте  приняло участие около 9000 человек возрастом старше 55 лет. 19%  участников имели избыточный вес. Перед началом эксперимента у добровольцев взяли замеры талии, бедер и  вычислили процентное соотношение жира в теле. Мозг исследовали с помощью аппарата МРТ. Также во внимание принимались возраст, уровень кровяного давления, наличие вредных привычек и образ жизни участников. 

Полученные данные подтвердили предположение о связи влияния лишнего веса на объем мозга.

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“Жир может провоцировать иммунную систему к чрезмерной активации, вредящей мозгу и заставляющей его уменьшаться в размере, повышая тем самым вероятность потери памяти“, — отметили ученые.

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Теги: ученые, жир на животе, мозг
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Катилин    15.01.2019, 12:01
Оценка:  -1
Катилин
Уже доказано, достаточно давно, что на интеллектуальные способности влияет не размер мозга, а колличество извилин
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