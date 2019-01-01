Пыль очень опасна для здоровья

Узнайте, какой вред уличная пыль наносит организму.

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Ученые из Финляндии заявили, что пыль составляет серьезную угрозу для здоровья человека. Кроме легких, пыль наносит вред сердцу, а также страдают слизистые оболочки организма.



Причиной такой опасности является то, что в состав уличной пыли кроме природных органических составляющих входят выбросы и отходы, которые разрушает легкие не меньше, чем никотин.

Чтобы защитить свой организм от уличной пыли рекомендуется как можно чаще выезжать за город и проводить время на чистом воздухе. В помещении следует использовать увлажнитель воздуха.



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