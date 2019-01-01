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Пыль очень опасна для здоровья

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Узнайте, какой вред уличная пыль наносит организму.
Почему пыль очень опасна для здоровья
Почему пыль очень опасна для здоровья
Depositphotos

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Ученые из Финляндии заявили, что пыль  составляет серьезную угрозу для здоровья человека. Кроме легких, пыль наносит вред сердцу, а также страдают слизистые оболочки организма. 

Причиной такой опасности является то, что в состав уличной пыли  кроме природных органических  составляющих входят выбросы и отходы, которые  разрушает легкие не меньше, чем никотин. 

Чтобы защитить свой организм от уличной пыли рекомендуется как можно чаще выезжать за город и проводить время на чистом воздухе. В помещении следует использовать увлажнитель воздуха. 

Ранее мы писали, как можно продлить жизнь.

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Теги: здоровье, пыль, уличная пыль
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