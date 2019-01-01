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Синдром поликистозных яичников: Что это такое

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Узнайте, почему стоит обратить внимание на это заболевание.
Что такое синдром поликистозных яичников
Что такое синдром поликистозных яичников
depositphotos.com

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Не у всех женщин регулярный менструальный цикл. У некоторых слишком большой промежуток между менструациями, либо критические дни могут отсутствовать. Также этот гормональный дисбаланс сопровождается лишним весом и появлением высыпаний.

Что приводит к нарушению менструального цикла? Эксперты говорят, что это могут быть симптомы синдрома поликистозных яичников.  Болезнь, которая есть у 20% женщин во всем мире.

Что такое синдром поликистозных яичников?

Синдром поликистозных яичников - это нарушение эндокринной системы, вызванное гормональным дисбалансом. Он сбивает режим овуляции, что приводит к образованию кист, которые не исчезают после менструального цикла и, следовательно, изменяют структуру яичника, делая его в три раза шире, чем обычно.

Что такое синдром поликистозных яичников
Что такое синдром поликистозных яичников
depositphotos.com

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Это заболевание вызывает увеличение определенных гормонов, таких как тестостерон, который вызывает отсутствие или нерегулярные менструации, избыточный вес и другие симптомы. Также увеличивается количества инсулина, вещества, ответственного за метаболизм глюкозы в организме.

Гинекологи объясняют, что в нормальных условиях клетки реагируют на действие инсулина, поглощая глюкозу для выработки энергии или для хранения. Но с гормональными изменениями женщины с синдромом поликистозных яичников часто происходит инсулинорезистентность.  Что наряду с увеличением выработки половых гормонов, способствует увеличению жира в организме.

Что такое синдром поликистозных яичников
Что такое синдром поликистозных яичников
depositphotos.com

Лечение

Известно, что синдром имеет генетическое происхождение, поскольку у сестер или дочерей женщины, которая страдает этим расстройством, вероятность развития синдрома составляет 50%.

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Этот синдром  можно контролировать с помощью медикаментозного лечения или использования гормональных контрацептивов, которые могут защитить яичники от образования микроцист и снизить уровень инсулина и мужских гормонов.

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Теги: синдром поликистозных яичников, женское здоровье, проблемы
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