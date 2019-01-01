Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Полезные ли сахарозаменители?

Комментариев: 0
Узнайте, какой вред организму могут нанести заменители сахара.
Какой вред для организма от заменителей сахара
Какой вред для организма от заменителей сахара
Depositphotos

Читай также: Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов

Заменители сахара - это химические или растительные вещества, используемые для подслащивания или усиления вкуса продуктов и напитков.  Их еще называют “искусственными подсластителями“ или “некалорийными подсластителями“. Но действительно ли они полезны? Ivona расскажет, какой вред для здоровья может принести заменитель сахара. 

Непереносимость глюкозы
Помимо причинения негативных метаболических эффектов сахарозаменители могут вызвать непереносимость глюкозы. 

Рак
Разные исследования объясняют, что потребление  сахарозаменителей увеличивает риск рака толстой кишки.

Увеличивает аппетит
Многие употребляют сахарозаменители, когда находятся на разных диетах. Но как показывают исследования они скорее повышают аппетит, что приводит к дополнительной нагрузке на организм.

Читай также: Ученые назвали причины преждевременного старения

Диабет
Частое употребление сахарозаменителей увеличивает риск диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее, мы писали, почему в свой рацион стоит добавить спирулину. 

Поделись:
Теги: сахарозаменители, рак, диабет, здоровье
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь