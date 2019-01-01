Полезные ли сахарозаменители?

Узнайте, какой вред организму могут нанести заменители сахара.

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Заменители сахара - это химические или растительные вещества, используемые для подслащивания или усиления вкуса продуктов и напитков. Их еще называют “искусственными подсластителями“ или “некалорийными подсластителями“. Но действительно ли они полезны? Ivona расскажет, какой вред для здоровья может принести заменитель сахара.



Непереносимость глюкозы

Помимо причинения негативных метаболических эффектов сахарозаменители могут вызвать непереносимость глюкозы.



Рак

Разные исследования объясняют, что потребление сахарозаменителей увеличивает риск рака толстой кишки.



Увеличивает аппетит

Многие употребляют сахарозаменители, когда находятся на разных диетах. Но как показывают исследования они скорее повышают аппетит, что приводит к дополнительной нагрузке на организм.

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Диабет

Частое употребление сахарозаменителей увеличивает риск диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

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