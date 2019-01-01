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Ученые назвали простой способ продлить жизнь

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Узнайте, почему активный образ жизни и встречи с друзьями являются секретом долголетия.
Что продлевает жизнь
Что продлевает жизнь
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Ученые Университетского колледжа Лондона выяснили, что частые встречи с друзьями и родными не только замедляют процесс старения, но и  влияют на продолжительность жизни.

В исследовании, которое длилось 4 года приняли участие более семи тысяч человек разного пола в возрасте от 50 лет и старше. В итоге выяснилось, что более 70% людей, которые вели активный образ жизни:  встречались с друзьями раз в неделю, посещали музеи и театры, ходили в спортзалы, имеют меньше жалоб на здоровье. 

Ученые полагают, что такой результат исследования связан с тем, что пожилые люди ведущеи активный образ жизни осознают  ее ценность и значимость. 

Ранее, мы писали, почему нужно медитироваться хотя бы раз в жизни. 

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Теги: старость, секрет долголетия, исследование
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