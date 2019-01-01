Узнайте, какие симптомы указывают на состояние предиабета.

Читай также: ТОП-5 причин, замедляющих метаболизм

Существует много разговоров о том, что необходимо уменьшить количество сахара в рационе, чтобы снизить риск диабета. Но мало кто знает, что еще существует предиабет. Ivona расскажет, как можно определить состояние предиабета.



Перед тем, как становится известно о наличие диабета 2 типа, сначала идет преддиабетическая стадия. Это значит, что уровень в крови выше, чем обычно, но не достигает порога, чтобы считать, что это диабет.



Как определить предиабет Depositphotos

Читай также: Завтракайте правильно: какими продуктами стоит заменить овсянку

Явных симптомов предиабета нет, но следует сдать анализы, если наблюдается, что-то из нижеперечисленного:

Частое мочеиспускание

Жажда

Чувство голода, даже после еды

Постоянная усталость

Помутнение зрения

Онемение в руках и ногах

Рекомендуется каждые 2 года сдавать анализ на предиабет с использованием пробы крови, взятой натощак. Если уровень глюкозы в крови находится в диапазоне от 100 до 125 мг, это может считаться предиабетом.

Читай также: Сбрасываем 7 кг за неделю на шведской диете

Два других анализа, которые могут помочь обнаружить это состояние: глюкозотолерантный тест и гликированный гемоглобин.

Ранее, мы писали, как избавиться от храпа.