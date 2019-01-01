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Как определить предиабет

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Узнайте, какие симптомы указывают на состояние предиабета.
Как определить предиабет
Как определить предиабет
Depositphotos

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Существует много разговоров о том, что необходимо уменьшить количество сахара в рационе, чтобы снизить риск диабета. Но мало кто знает, что еще существует предиабет. Ivona расскажет, как можно определить состояние предиабета.

Перед тем, как становится известно о наличие диабета 2 типа, сначала идет преддиабетическая стадия. Это значит, что уровень в крови выше, чем обычно, но не достигает порога, чтобы считать, что это диабет.

Как определить предиабет
Как определить предиабет
Depositphotos

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Явных симптомов предиабета нет, но следует сдать анализы, если наблюдается, что-то из нижеперечисленного:

  • Частое мочеиспускание
  • Жажда
  • Чувство голода, даже после еды
  • Постоянная усталость
  • Помутнение зрения
  • Онемение в руках и ногах

Рекомендуется каждые 2 года сдавать анализ на предиабет с использованием пробы крови, взятой натощак. Если уровень глюкозы в крови находится в диапазоне от 100 до 125 мг, это может считаться предиабетом.

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Два других анализа, которые могут помочь обнаружить это состояние: глюкозотолерантный тест  и гликированный гемоглобин.

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Теги: предиабет, как определить предиабет, диабет, симптомы
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