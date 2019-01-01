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Фильмы ужасов помогают похудеть - ученые

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Британский университет провел научное исследование, в котором раскрываются преимущества просмотра фильмов ужасов.
Фильмы ужасов помогают похудеть
Фильмы ужасов помогают похудеть
Depositphotos.com

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Согласно исследованиям Вестминстерского университета просмотр фильмов ужасов - одно из лучших упражнений, которое может помочь похудеть.

Причина, по которой фильмы ужасов помогают похудеть, заключается в том, что жанр создан для поддержания напряжения зрителя. Затем, когда возникает паника, учащается сердцебиение, желудок сокращается, начинает потоотделение. Это благоприятно для сжигания калорий.

“Поскольку пульс ускоряется, и кровь циркулирует по всему телу быстрее, в организме повышается уровень адреналина. Это быстрое выделение адреналина, производимого во время коротких вспышек интенсивного стресса, снижает аппетит, увеличивает основной обмен веществ и в конечном итоге сжигает высокий уровень калорий“, - объяснил доктор Ричард Маккензи, специалист по физиологии Вестминстерский университет.

Фильмы, которые помогают сжигать калории:
Сияние - 185 калорий
Челюсти  - 160 калорий
Изгоняющий дьявола  - 158 калорий
Чужой  - 150 калорий
Пила  - 130 калорий
Кошмар на улице Вязов - 118 калорий
Паранормальное явление - 111 калорий
Ведьма из Блэр: Курсовая с того света  - 105 калорий
Техасская резня бензопилой - 107 калорий
Репортаж - 100 калорий

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Теги: фильмы ужасов, ученые, исследование, похудеть
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