Фильмы ужасов помогают похудеть - ученые

Британский университет провел научное исследование, в котором раскрываются преимущества просмотра фильмов ужасов.

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Согласно исследованиям Вестминстерского университета просмотр фильмов ужасов - одно из лучших упражнений, которое может помочь похудеть.

Причина, по которой фильмы ужасов помогают похудеть, заключается в том, что жанр создан для поддержания напряжения зрителя. Затем, когда возникает паника, учащается сердцебиение, желудок сокращается, начинает потоотделение. Это благоприятно для сжигания калорий.

“Поскольку пульс ускоряется, и кровь циркулирует по всему телу быстрее, в организме повышается уровень адреналина. Это быстрое выделение адреналина, производимого во время коротких вспышек интенсивного стресса, снижает аппетит, увеличивает основной обмен веществ и в конечном итоге сжигает высокий уровень калорий“, - объяснил доктор Ричард Маккензи, специалист по физиологии Вестминстерский университет.

Фильмы, которые помогают сжигать калории:

Сияние - 185 калорий

Челюсти - 160 калорий

Изгоняющий дьявола - 158 калорий

Чужой - 150 калорий

Пила - 130 калорий

Кошмар на улице Вязов - 118 калорий

Паранормальное явление - 111 калорий

Ведьма из Блэр: Курсовая с того света - 105 калорий

Техасская резня бензопилой - 107 калорий

Репортаж - 100 калорий

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