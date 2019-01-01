Узнайте, какие преимущества и недостатки использования электронных сигарет.

В последнее время электронные сигареты популярны среди тех, кто собирается бросить курить или хотят уменьшить употребление табака. Многие используют такие сигареты, аргументируя, что они не вредны. Специалисты опровергают такой аргумент, утверждая, что также есть свои воздействия на организм. Ivona собрала преимущества и недостатки использования электронных сигарет.

Преимущества электронных сигарет

Контроль потребления никотина

В отличие от обычных сигарет, с электронными сигаретами можно контролировать количество потребляемого никотина, так как используемые в них жидкости содержат разные уровни никотина.

Они не выпускают дым

Обычные сигареты вызывают сгорание, которое вызывает выброс дыма, вредного для окружающей среды и нашего здоровья. В случае электронных сигарет это не так, потому что они просто производят пар, который рассеивается быстро, и не создает дискомфорта для окружающих.



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Отсутствие неприятного запаха

Многих раздражает - это неприятный запах, производящий табак. Но с электронными сигаретами такого нет, ​​поскольку в электронной жидкости отсутствует какой-либо аромат.

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Экономия

Курильщики ежегодно тратят большие суммы денег на сигареты. Покупка электронной сигареты может быть решением данной проблемы, поскольку в первый месяц можно сэкономить до 60% от того, что обычно уходит на сигареты.

Плюсы и минусы электронных сигарет Pinterest

Недостатки электронных сигарет

Не устраняет никотиновую зависимость

Хотя многие люди считают, что электронные сигареты помогут им избавиться от никотиновой зависимости, на самом деле не так много доказательств того, что это правда.

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Нет гарантии безопасности

Будучи более новым продуктом на рынке, для этого не существует адекватных и необходимых мер безопасности, которые могут иметь такие последствия, как взрыв батареи устройства.

Плюсы и минусы электронных сигарет Pinterest

В начале использования возникают неприятные симптомы

Когда отказываешься от обычных сигарет в пользу электронных, то может появиться определенное недомогание. В последствие могут быть головокружения, кашель, икота, высыпания, першение в горле. Это может произойти из-за неправильного расчета дозы никотина, что может спровоцировать аллергию на любое из веществ.

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