Узнайте, какая прическа может стать причиной мигрени.

Как прическа может влиять на самочувствие Depositphotos.com

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Иногда мы не придаем значения простым вещам. Ежедневно делая хвост, пучок или используя накладные волосы, мы желаем выглядеть красиво, стильно и эффектно. Когда же в конце дня чувствуется дискомфорт, то мы ищем причины где угодно, даже не догадываясь, что причины может быть в волосах, а точнее в прическах, которые мы очень любим. Оказывается, прически, которые слишком сильно затягивают волосы, влияют на нервные окончания кожи головы.

Многочасовое ношение туго затянутого хвоста, заставляет шею напрягаться, чтобы держать голову поднятой.

Как прическа может влиять на самочувствие Depositphotos.com

Туго заплетенный пучок может стать причиной появления мигрени. Это происходит, потому что пучок, стянутый резинкой, нарушает кровоснабжение коры головного мозга.

Как прическа может влиять на самочувствие Pinterest

Кроме того, накладные волосы могут стать причиной боли в шее. Причина проста, все дела в дополнительном весе, который дает нагрузку на шею.

Как прическа может влиять на самочувствие Pinterest

Ранее, мы рассказывали, как восстановить гормональный фон.