Ульяна Супрун развенчала главный миф об алкоголе

Алкоголь не поможет согреться в холодное время года.

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Исполняющая обязанности министра здравоохранения министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице Facebook развеяла один из самых популярных мифов об алкоголе. Руководитель Минздрава рассказала, что алкоголь не помогает согреться, независимо от того какой напиток пить.

Супрун подробно расписала, как алкоголь воздействует на организм:



Алкоголь расширяет кровеносные сосуды на поверхности тела, а прилив крови вызывает ощущение тепла. Внутренние органы в это время тепло теряют. Потеря тепла с поверхности кожи и конечностей на холоде происходит быстро, а общая температура тела снижается.

Когда нам становится холодно, мы начинаем дрожать. Именно дрожь является одним из способов, который помогает телу сохранять тепло. Впрочем, алкоголь нарушает этот защитный механизм

В некоторых исследованиях упоминается о еще один механизм, который влияет на нашу терморегуляцию - потоотделение. Когда мы употребляем алкоголь, ощущение тепла заставляет нас потеть. Это может снизить температуру тела еще больше

Обманчивое тепло от алкоголя нарушает ощущение холода. Поэтому люди, которые слишком много выпили, склонны не обращать внимание на холод и, к примеру, снимать верхнюю одежду на улице, чтобы немного остыть. Этот феномен даже имеет название – “пивная куртка“ (the beer jacket). Когда вроде становится жарко и согреваться одеждой не нужно. Зато такое поведение в разы повышает риски переохлаждения.

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Также руководитель Минздрава отметила, что особенно алкоголь на улице опасен для людей у которых есть сердечно-сосудистые заболевания.



Кроме того, что Уляна Супрун развеяла главный миф об алкоголе, она не забыла поделиться советами, которые помогают согреться:

Не выходите из дома голодными, а если замерзли – съешьте что-то и пейте достаточно жидкости.

Не курите. Курение, в частности никотин, плохо влияет на стенки сосудов. Это увеличивает риски нарушить терморегуляцию.

Не носите тесную обувь и надевайте несколько слоев одежды.

Обязательные атрибуты в холод – перчатки, шапка, шарф, поднятый воротник. Они защитят открытые участки кожи от холода

Будьте активны – двигайте руками, пальцами ног, но избегайте переутомления, потому что когда вы устали, то теряете тепло быстрее.

Каждые полчаса-час заходите в теплое помещение

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