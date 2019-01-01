Узнайте, как остаться в живых после новогодних праздников.

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Новогодние праздники уже очень близко. Впереди много вечеринок, застолья и веселья. Следует заранее подготовиться, чтобы утром после гуляний голова сильно не болела. Ivona подготовила несколько советов, как пережить похмелье.

Съесть что-то мясное

Конечно, мясо - это не то, что хочется есть перед застольем. По словам доктора Элизабет Ковач, профессора Университета Лойола в Чикаго, интенсивность похмелья зависит не от того, сколько вы пьете, а от того, как вы усваиваете алкоголь. Эксперт рекомендует съесть углеводы, белки и немного жира перед тем, как пойти пить.

Пить много воды

Алкоголь заставляет ваш мозг потреблять сахар и обезвоживаться, и, в результате,болит голова и желудок. Поэтому, это хорошая идея, чтобы пить воду в перерывах от основного банкета.

Как пережить похмелье depositphotos.com

Не курить

Британское исследование подтвердило, что смешивание алкоголя с табаком усиливает головные боли и боли в животе.

Джин лучше, чем Ром

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Белые спирты, такие как джин, водка или белое вино, менее агрессивны для желудка. При их брожении образуется меньше токсинов и примесей, чем в темных, таких как ром или виски

Как пережить похмелье depositphotos.com

Сок вместо газировки

Ваше похмелье не будет таким тяжелым, если исключить газированные напитки. Эти самые “пузырьки“ заставляют вашу голову взорваться на следующий день. Они ускоряют процесс усвоения алкоголя и заставляют вас пить намного быстрее. В качестве альтернативы можно смешивать алкоголь с соками.

Предотвратить, а не вылечить

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Специалист по похмелью Джейсон Берк рекомендует перед сном принять ибупрофен. Это лекарство является противовоспалительным и начнет действовать, как можно скорее. Не ждите, пока будет плохо на следующее утро. Но будьте осторожны, это лекарство противопоказано, если есть проблемы с желудком.

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