Горячий душ помогает похудеть

Мы всегда думали, что только холодный душ полезен для здоровья, но новое открытие может изменить это утверждение.

Исследователи из Университета Лафборо выяснили, что, когда мы принимаем горячий душ, то сжигаем в среднем 140 калорий. Примерно столько же калорий можно потерять, если бежать 30 минут.

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Кроме того, ведущий ученый этого эксперимента Стив Фолкнер рассказал, что горячий душ помогает предотвратить диабет 2 типа путем регулирования сахара в крови. Также горячий душ помогает укрепить иммунную систему.

По мнению ученых, горячий душ, физические упражнения и здоровое питание – залог крепкого здоровья.

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