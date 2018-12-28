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Горячий душ помогает похудеть

Комментариев: 1
Мы всегда думали, что только холодный душ полезен для здоровья, но новое открытие может изменить это утверждение.
Горячий душ имеет свои преимущества
Горячий душ имеет свои преимущества
depositphotos.com

Исследователи из Университета Лафборо выяснили, что, когда мы принимаем горячий душ, то  сжигаем в среднем 140 калорий. Примерно столько же калорий можно потерять, если бежать 30 минут.

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Кроме того, ведущий ученый этого эксперимента Стив Фолкнер рассказал, что горячий душ помогает предотвратить диабет 2 типа путем регулирования сахара в крови. Также горячий душ помогает укрепить  иммунную систему.

По мнению ученых, горячий душ, физические упражнения и здоровое питание – залог крепкого здоровья.

Ранее, мы рассказывали, как выполнять упражнение планка

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Теги: Душ, похудение, легко похудеть
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Септемберг    28.12.2018, 14:53
Оценка:  -1
Септемберг
И помогает умереть от инсульта.А холодный-от инфаркта..
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