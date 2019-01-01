Ученые назвали причины преждевременного старения

Согласно исследованиям ученых из Италии и Великобритании, основной причиной раннего старения являются стрессы и частое употребление алкоголя.

Участниками исследования стало 2239 добровольцев. У них были взяты образцы мочи и крови. Полученные данные помогли установить биологический возраст, который складывался из биохимических и эпигенетических маркеров.

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В результате исследования, ученые определили, что старение организма происходит из-за повышенной тревожности, злоупотребления алкоголя и связано с сильными стрессами.

Преждевременное старения может быть вызвано постоянными стрессами depositphotos.com

Стоит отметить, что биохимический и эпигенетические маркеры показали практические одинаковые результаты. Также по результатам анализов биохимического маркера стало известно, что ожирение тоже быть причиной преждевременного старения.

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