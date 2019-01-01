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Ученые назвали причины преждевременного старения

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Согласно исследованиям ученых из Италии и Великобритании, основной причиной раннего старения являются стрессы и частое употребление алкоголя.
Алкоголь и стрессы - причины преждевременного старения
Алкоголь и стрессы - причины преждевременного старения
depositphotos.com

Участниками исследования стало 2239 добровольцев. У них были взяты образцы мочи и крови. Полученные данные помогли установить биологический возраст, который складывался из  биохимических и эпигенетических маркеров. 

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В результате исследования, ученые определили, что старение организма происходит из-за повышенной тревожности, злоупотребления алкоголя и связано с сильными стрессами.

Преждевременное старения может быть вызвано постоянными стрессами
Преждевременное старения может быть вызвано постоянными стрессами
depositphotos.com

Стоит отметить, что биохимический и эпигенетические маркеры показали практические одинаковые результаты. Также по результатам анализов биохимического маркера стало известно, что ожирение тоже быть причиной преждевременного старения.

Ранее мы писали, как дневной сон помогает принимать правильные решения. 

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Теги: старость, алкоголь, преждевременное старение, стрессы
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