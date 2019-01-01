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Ученые нашли формулу против ВИЧ

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Французские ученые нашли способ уничтожения инфицированных клеток.
Теперь есть шанс вылечить ВИЧ
Теперь есть шанс вылечить ВИЧ
depositphotos.com

Команда ученых Института Пастера во Франции открыла формулу для устранения вируса ВИЧ.Ученые смогли выявить уязвимость в клетках, называемых “отложениями“ вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), который вызывает СПИД. 

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Согласно медицинским источникам, до сих пор пациенты принимали препараты, которые лишь блокировали вирус. 

“Наша работа заключается в том, чтобы идентифицировать инфицированные клетки, чтобы мы могли лучше сосредоточиться на них с целью выведения их из организма“, - сказал в своем заявлении, координатор исследования Асьер Саез-Сирион.

Команда ученых смогла определить характеристики CD4 -лимфоцитов, иммунных клеток, которые активируют ВИЧ и используют для производства своих копий.

Стало известно как уничтожить зараженные клетки
Стало известно как уничтожить зараженные клетки
depositphotos.com

Ученые обнаружили, что в первую очередь вирус заражает клетки с высокой метаболической активностью, такой как CD4, в которой потребление глюкозы играет доминирующую роль. Эксперты считают, что понимание этого механизма работы дает шанс для возможности уничтожения инфицированных клеток.

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Блокирования инфекции удалось достичь благодаря ингибиторам метаболической активности на биологических тканях организма в искусственной среде.

Пока неизвестно, когда этот метод будет опробован на пациентах. 

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Теги: ВИЧ, исследование, ученные
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