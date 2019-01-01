Ученые нашли формулу против ВИЧ

Французские ученые нашли способ уничтожения инфицированных клеток.

Команда ученых Института Пастера во Франции открыла формулу для устранения вируса ВИЧ.Ученые смогли выявить уязвимость в клетках, называемых “отложениями“ вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), который вызывает СПИД.

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Согласно медицинским источникам, до сих пор пациенты принимали препараты, которые лишь блокировали вирус.

“Наша работа заключается в том, чтобы идентифицировать инфицированные клетки, чтобы мы могли лучше сосредоточиться на них с целью выведения их из организма“, - сказал в своем заявлении, координатор исследования Асьер Саез-Сирион.

Команда ученых смогла определить характеристики CD4 -лимфоцитов, иммунных клеток, которые активируют ВИЧ и используют для производства своих копий.

Стало известно как уничтожить зараженные клетки depositphotos.com

Ученые обнаружили, что в первую очередь вирус заражает клетки с высокой метаболической активностью, такой как CD4, в которой потребление глюкозы играет доминирующую роль. Эксперты считают, что понимание этого механизма работы дает шанс для возможности уничтожения инфицированных клеток.

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Блокирования инфекции удалось достичь благодаря ингибиторам метаболической активности на биологических тканях организма в искусственной среде.



Пока неизвестно, когда этот метод будет опробован на пациентах.

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