Облепиховый чай: Как дешево укрепить иммунитет зимой?
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Облепиха – отличный натуральный продукт для поддержки иммунной системы в зимний период. Она содержит достаточное количество каротина, железа, магния и фосфора. Напитки из облепихи прекрасно утоляют жажду, а также придают энергию и силы.
Облепиховый чай с медом - высокоэффективное средство при вирусных заболеваниях. А если к такому чаю добавить корень имбиря - это уже полноценное средство от простуды!
Облепиха благоприятно влияет на кожу, сохраняет ее молодость и красоту
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Так что прежде, чем бежать в аптеку в поисках жаропонижающих порошков, попробуйте заварить чай из ягод облепихи. Это принесет пользу и обеспечит природную защиту для иммунной системы.
Также ягоды облепихи помогают пищеварению. Отвар из ягод облепихи часто используют при заболеваниях желудка, а семена из ягод можно использовать как слабительное средство.
Самый простой рецепт облепихового чая на каждый день:
- Ягоды облепихи – 200 гр
- Мед – 2 ч.л.
- Чай черный или ромашковый – 30 гр
- Кипяток
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Перед использованием ягоды промыть и измельчить. Так они откроют все полезные свойства и аромат. Поместите ягоды в заварник. Добавьте чай и залейте кипятком. Накройте заварник крышечкой и настаивайте примерно 15 минут.
Когда чай немного остынет добавьте мед. Напиток готов к употреблению! Будьте здоровы!
Ранее сообщалось о том, как правильно настоять облепиху на водке.
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