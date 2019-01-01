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Облепиховый чай: Как дешево укрепить иммунитет зимой?

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Ягоды облепихи содержат всего лишь 3% сахара. Все остальное – это полезные микро и макроэлементы, витамины и органические кислоты.
Облепиховый чай убережет от вирусных заболеваний и простуд
Облепиховый чай убережет от вирусных заболеваний и простуд
depositphotos.com

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Облепиха – отличный натуральный продукт для поддержки иммунной системы в зимний период.  Она содержит достаточное количество каротина, железа, магния и фосфора. Напитки из облепихи прекрасно утоляют жажду, а также придают энергию и силы.

Облепиховый чай с медом - высокоэффективное средство при вирусных заболеваниях. А если к такому чаю добавить корень имбиря - это уже полноценное средство от простуды!

Облепиха благоприятно влияет на кожу, сохраняет ее молодость и красоту

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Так что прежде, чем бежать в аптеку в поисках жаропонижающих порошков, попробуйте заварить чай из ягод облепихи. Это принесет пользу и обеспечит природную защиту для иммунной системы.
Также ягоды облепихи помогают пищеварению. Отвар из ягод облепихи часто используют при заболеваниях желудка, а семена из ягод можно использовать как слабительное средство.

Самый простой рецепт облепихового чая на каждый день:

  1.     Ягоды облепихи – 200 гр
  2.     Мед – 2 ч.л.
  3.     Чай черный или ромашковый – 30 гр
  4.      Кипяток

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Перед использованием ягоды промыть и измельчить. Так они откроют все полезные свойства и аромат. Поместите ягоды в заварник. Добавьте чай и залейте кипятком. Накройте заварник крышечкой и настаивайте примерно 15 минут.

Когда чай немного остынет добавьте мед.  Напиток готов к употреблению! Будьте здоровы!

Ранее сообщалось о том, как правильно настоять облепиху на водке.

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Теги: облепиха, облепиховый чай рецепт, облепиха польза
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Источник: ivona.bigmir.net

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