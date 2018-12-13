Без настроения и в прыщах: Как восстановить гормональный фон

Баланс гормонов – один из важных компонентов крепкого здоровья и хорошего самочувствия женщины, а также ее красоты.

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Существует много стереотипов, связанных с гормонами. Принято считать, что набор веса или же проблемы с кожей свидетельствуют о гормональном дисбалансе. Однако, стоит разобраться, какие из причин точно указывают на проблему.

Что же все-таки может свидетельствовать о нарушении гормонального фона?

Угри

Нарушение работы сальных желез наступает в результате дисбаланса между мужскими и женскими гормонами – соответственно андрогенами и эстрогенами.

Нарушение менструального цикла

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В норме длительность менструального цикла должна составлять от 21 до 35 дней. Выделения при менструациях, как правило, длятся не больше недели. При отклонениях от указанных параметров можно подозревать проблему со здоровьем.

Проблемы с ростом волос

Если на женском теле появляются волосы в “мужских“ местах, например, на лице, то это указывает на преобладание мужских гормонов. При поликистозе яичников, например, усиленный рост волос часто сочетается с акне.

Изменения в весе

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Увеличение веса наблюдается не только при несбалансированном наборе гормонов в организме, но и при сахарном диабете или при недостаточной активности щитовидной железы (гипотиреоз). Если изменения в весе носят беспричинный характер, то это указывает на проблемы с гормонами, нужно обратиться к врачу и сделать необходимые анализы.

Перепады настроения

Настроение женщины во многом зависит от состояния гормонального фона. Гормональные сбои часто связанные с климаксом или беременностью. Это приводит к изменению настроения. Женщина может испытывать чувство страха, гнева и неконтролируемого беспокойства. Как правило, при коррекции гормонального фона эти симптомы исчезают.

Что поможет привести гормоны в норму

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Лен - рекордсмен среди растений по количеству фитоэстрогенов. Этих веществ в его семенах содержится больше, чем в сое, которую традиционно используют для коррекции гормонального фона. Он является природным антиоксидантом, способствует пищеварению, показан при болях в желудке, нормализирует вес.

В семенах и масле льна содержится лигнин - фитогормоны с эстрогеноподобным действием, которые положительно влияют на женский организм.

Для профилактики кишечных расстройств рекомендуется употреблять льняное семя в пищу в составе салатов и как добавку к различным блюдам - ​​по 1-2 столовые ложки в сутки. Льняное масло богато незаменимыми жирными кислотами, в большом количестве содержит омега-3, что позволяет использовать его для профилактики атеросклероза.

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