Отбеливание "мертвых" зубов: методики, процесс, диагностика

Если Вам когда-либо пришлось удалить каналы в зубе, то Вы наверняка знаете, как он отличается от других зубов – своей серостью. Бывает, что каналы пришлось удалить не в заднем жевательном….

Возвращаем былую белизну зубам с удаленными каналами или нервами

Если Вам когда-либо пришлось удалить каналы в зубе, то Вы наверняка знаете, как он отличается от других зубов – своей серостью. Бывает, что каналы пришлось удалить не в заднем жевательном зубе, а в одном из резцов – таким образом, серость становится достаточно заметной наряду с остальными белоснежными зубами и такую серость не исправляют ни отбеливающие пасты, ни гели, ни полоски. Как решить эту проблему? Сперва разберемся с вопросом “серости“.

Что такое мертвый зуб?

Мертвый зуб – это зуб, в котором удалены нервы и/или каналы из-за пульпита, травмы или активного бруксизма. “Живые“ зубы состоят из 3-х слоев – эмали, дентина и пульпы. Нервная сетка вместе с каналами и нервами (так называемая “целлюлоза“) находится именно в пульпе и когда эта сетка дезактивируется, к зубу больше не поступает кровь и полезные вещества. Оттенки “мертвости“ зубов у каждого пациента различаются – это может быть серый, желтоватый, светло-коричневый и даже черный оттенок. Чем дольше зуб безжизненен, тем темнее и тусклее становится его оттенок – все потому, что кровяные тельца умирают и желто-коричневый дентин начинает тоже темнеть.

Как можно решить проблему серости мертвых зубов?

Виниры или люминиры. Можно прикрыть мертвый зуб ультратонкой пластинкой из фарфора или циркония – так вы навсегда забудете о выделяющейся серости зуба и зуб будет выглядеть, как живой. Здесь важно, чтобы врач правильно подобрал оттенок пластинки, поскольку постепенная смена оттенка у серого зуба тоже может повлиять на качество белизны винира или люминира. Профессиональное отбеливание зубов. Ваш врач подберет вид отбеливания, наиболее подходящий для выравнивания белизны всего ряда. Это может быть лазерное или фотоотбеливание зубов. Внутриканальное отбеливание зубов. Это достаточно новый вид отбеливания, использующийся конкретно для зубов с удаленными каналами. Как это происходит? Врач проделывает небольшое отверстие в канале с задней стороны зуба (важно, чтобы каналы были сохранены и запломбированным оставался только низ канала). Затем отбеливающее вещество помещается в пустое пространство канала. Пациент приходит на повторное отбеливание еще 1-2 раза – за это время вещество постепенно будет выбеливать внутреннюю структуру зуба до нужного оттенка. Когда зуб полностью отбелится, отверстие в зубе будет запломбировано. Некоторые дантисты комбинируют внешнее и внутриканальное отбеливание для достижения максимального результата.

Диагностика серости зуба и бесплатная консультация по подбору способов отбеливания

Все вышеперечисленные методики эстетической реставрации зубов активно используются в стоматологической клинике “СкайКлиник“. Запишитесь на бесплатную консультацию, чтобы узнать больше о способах, наилучше подходящих именно Вашей улыбке. На приеме Вы сможете выбрать желаемый оттенок белизны, оценив фото и видео реальных работ терапевтов. Также врач сможет смоделировать глубину оттенка, используя палитру винировых пластинок или цифровое моделирование улыбки. Записаться на консультацию можно либо на сайте клиники skyclinic.com.ua , либо по телефону. Приемы проводятся ежедневно без выходных! Успехов Вам и будьте здоровы!