Как и когда правильно пить активированный уголь

Как принимать активированный уголь – от чего помогает.

Активированный уголь, пожалуй, есть у каждого в аптечке, а если и нет, тогда вам стоит его приобрести, ведь это универсальное средство, которое может помочь справится с отравлением и разными вирусными инфекциями.

Такое средство, как активированный уголь, принимает уже много поколений, но это не значит, что люди делают правильно. Поскольку активированный уголь является лекарством, то принимать его следует в определённой дозировке, о чем многие не задумываются. Не все знаю, как и когда можно и нужно пить активированный уголь.

Мы расскажем, как принимать активированный уголь и при каких заболеваниях он вам поможет.

Как правильно принимать активированный уголь при отравлении:

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Активированный уголь успешно применяется при различного рода отравлениях. Он способен поглощать газы, алкалоиды, различные токсины, поэтому активированный уголь успешно применяется в медицине и при расстройствах пищеварения или диспепсии, и при метеоризме или скоплении газов в кишечнике, и при пищевых отравлениях или интоксикациях.

Кому можно его пить:

маленьким деткам (старше одного года);

взрослым людям (суточная доза при отравлении – от 100 до 200 мг на один кг веса).

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Как правильно принимать активированный уголь при метеоризме:

Уголь оказывает отличное противодиарейное действие и помогает справиться с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Как правильно принимать активированный уголь:

при метеоризме и диспепсии необходимо употреблять по 100-200 мг не менее трёх раз в сутки (курс такого лечения – от трёх дней до одной недели);

при повышенной секрецией желудочного сока и гниения в кишечнике – дозировка составляет 1 г угля 3 раза в сутки (курс лечения – 1–2 недели).

Как правильно принимать активированный уголь при гриппе и ОРВИ:

При заболевании гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями важно применять и сорбенты.

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Отметим, что уголь — известное средство для снятия синдрома алкогольной интоксикации. Правда, принимать препарат необходимо до застолья — тогда на протяжении всего торжества будете чувствовать себя хорошо.

Как правильно принимать активированный уголь для очищения:

Нужно знать следующие особенности, если вы делаете чистку организма в домашних условиях с помощью угля:

Не употребляйте сорбент параллельно с какими-либо лекарственными препаратами.

Откажитесь от приема угля, если страдаете заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Не очищайте организм при внутренних кровотечениях (особенно желудочных).

Проверьте, нет ли у вас особой чувствительности к препарату.

Не рекомендуется пить активированный уголь дольше 14 дней.

После длительного приема сорбента может наступить авитаминоз

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Как правильно пить активированный уголь:

Одну таблетку угля на каждые 10 килограммов веса (рассчитайте количество таблеток, которое вам нужно выпить). Сорбент принимайте 2 раза в день (ПЕРЕД завтраком и ужином). Если забыли принять таблетки до еды, сделайте это через час после еды Для достижения максимального эффекта растолките таблетки в порошок и добавляем в воду (пропорция — 1 к 2). Запивайте порошок большим количеством воды без газа. Не принимайте больше 30 таблеток в сутки. Во время курса очищения организма углем не употребляйте алкоголь и откажитесь от вредной тяжелой пищи.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, как снизить холестерин, не используя при этом никаких лекарств.