Ученые утверждают, что привычка застилать постель по утрам может навредить вашему здоровью.

Почему не нужно заправлять постель по утрам tumblr.com

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С самого детства нас учили застилать постель по утрам. Для многих неубранная кровать и вовсе считается признаком неряшливости и лени. И хотя аккуратная кровать выглядит приятно, ученые утверждают, что не стоит прибирать ее в утреннее время, когда вы только что ее покинули. Далее в материале узнайте - почему.

Дело в том, что в постели обитают десятки миллионов невидимых для человеческого глаза пылевых клещей, которые могут вызывать астму и другие аллергии. Они питаются мелкими частичками кожи, затем производят аллергены, которые человек вдыхает во время сна.

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Исследователи из Университета Кингстона утверждают, что идеальная среда обитания для клещей — влажная постель, а свежий воздух для них яд. Заправляя постель, вы накрываете пылевых клещей покрывалом, защищая от внешних факторов и увеличивая продолжительность их жизни.

Чтобы избавиться от паразитов, необходимо вывешивать постельное белье на улицу, а также стирать не реже одного раза в неделю. Это существенно сократит количество клещей и уничтожит их яйцекладки.

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