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Ученые: прогулка после ужина поможет улучшить состояние здоровья

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Оказывается, 15-минутная прогулка после вечерней трапезы помогает в профилактике диабета.
Ученые: прогулка после ужина поможет улучшить состояние здоровья
Ученые: прогулка после ужина поможет улучшить состояние здоровья
tumblr.com

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Американские ученые утверждают, что небольшая прогулка после вечернего приема пищи значительно снижает риск заболевания диабетом. Об этом свидетельствует ряд исследований, проведенных среди взрослых людей в возрасте от 30 до 65 лет. 

Отмечается, что 15-минутные прогулки снижают уровень сахара в крови так же успешно, как и 45-минутные физические нагрузки. Это значит, что небольшая прогулка после ужина, если она войдет в вашу привычку, существенно уменьшит риск диабета. 

tumblr.com

Как это работает? 

Во время приема пищи организм вырабатывает некоторое количество глюкозы, которая является одним из основных источников энергии организма. Она поступает в кровь, а гормоны вроде инсулина помогают ей проникнуть в клетки. Но если человек страдает диабетом, слишком много глюкозы может остаться в крови и привести к заболеваниям сердца, инфаркту или проблемам с почками.  

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Специалисты утверждают, что большинство испытуемых употребляли вечером самый большой прием пищи, в результате чего уровень сахара в крови существенно вырастал и оставался повышенным на протяжении нескольких часов. 

После того, как участники исследования регулярно выходили на прогулки после вечернего приема пищи, уровень глюкозы в их организмах снижался. Это происходило благодаря тому, что при ходьбе мышцы используют глюкозу как топливо. 

Ученые также отмечают, что пик глюкозы в крови наступает спустя 72 минуты после поглощения пищи, и вам лучше начать двигаться до этого момента. Однако следует помнить, что слишком интенсивные физические нагрузки после еды могут помешать процессу пищеварения. 

Напомним, что ранее Ivona рассказывала о 5 причинах ходить пешком каждый день.

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Теги: здоровье, питание, прогулка, диабет
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