Как избавиться от кашля: домашние методы лечения

Что помогает эффективно и быстро избавиться от кашля?

Кашель – это один из признаков того, что вы заболели. Не надо недооценивать появление кашля, ведь если не лечить его, тогда ваше состояние здоровья может значительно ухудшиться. Как отмечают врачи, кашель - очищение дыхательного тракта от посторонних веществ и предупреждение механических препятствий, нарушающих проходимость воздухоносных путей.

Вот только лишь кашель не сможет вас избавить от инфекции. Вам необходимо лечить кашель.

Мокрый и сухой: как лечить

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Сухой кашель – это признак того, что вирус попадает в верхние дыхательные пути, слизистые горла, бронхов или трахеи и вызывает отек. И тут нужно бороться не с самим кашлем, а с вирусом и пытаться снять отек. В этом случае считают, что самым эффективным средством будет ингаляция с физраствором (это если у вас температура не выше 37,5 градусов).

Мокрый кашель можно разделить на два вида: сухой кашель, который перешел в мокрый, а второй – когда появился сразу мокрый кашель и у вас высокая температура. Этот кашель советую лечить под наблюдением врача, но прописывают, преимущественно, отхаркивающие отвары.

Методы лечения кашля в домашних условиях

Важно: таблетки и сиропы от кашля не рекомендуется давать детям до шести лет, а с 6 до 12 – только после осмотра врача.

Немедикаментозные средства:

Домашний сироп от кашля. Чтобы быстро вылечить кашель в домашних условиях вам надо смешать мед с лимонным соком и добавить теплое молоко. Для детей такой лечебный коктейль может быть опасным, ведь может вызвать аллергию или развить ботулизм.

Эффективный сироп от кашля можно сделать в домашних условиях depositphotos.com

Чай с чабрецом. Чабрец уже давно признан одним из самых эффективных средств для лечения кашля, ведь он помогает справится с инфекцией верхних дыхательных путей, бронхитом и коклюшем. Чабрец вместе с измельченными листьями тимьяна заваривается в теплой воде (такой чай должен настояться 5-10 минут), а после употребления помогает уменьшить воспаление.

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Черный перец с медом. Чайная ложка перца + 2 столовые ложки меда надо залить кипятком и пусть настоится 10 минут. Остывший напиток необходимо пить перед сном, что поможет стимулировать кровообращение и улучшит отток слизи. Такой напиток эффективен во время мокрого кашля.

Чай из разных трав. Вам помогут чаи из тысячелистника, мяты, мать-и-мачехи, подорожника, ромашки, липы, клевера, мальвы, семен льна, багульника, валериана, пустырника, шалфея, бузины, укропа, сосновых почек. Можно соединить несколько трав одновременно и дать этому настояться в кипятке 15-29 минут.

Травяные чаи помогают избавиться от кашля depositphotos.com

Есть советы, что от кашля помогает избавиться горячий душ или баня (но вам нужно оставаться в тепле после такой процедуры). Она эффективна лишь тогда, когда у вас нет температуры и при сухом кашле. Этот метод помогает очистить пазухи носа и вывести мокроту из горла и легких.

Обильное питье. Если у вас нет вышеперечисленных трав, тогда вам может помочь избавиться от кашля и обычный чай. Тут важно знать, что не надо увлекаться кипятком, а просто пить теплый чай примерно раз в час. Таким образом вы сможете уберечь себя от приступов сухого кашля.

Обильное питье помогает избавиться от приступов кашля depositphotos.com

Профилактика кашля

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Для того, чтобы не болеть, нужно следить за своим здоровьем и помогать своему организму получает необходимое количество витаминов. Помним о пользе лимона, меда, свежих сезонных овощей и фруктов.

Помогаем своему организму закаляться, но это не значит, что вам нужно пить ледяные напитки или прыгать в ополонку каждую зиму. С помощью врача вы можете заранее подготовить свой организм к погодным изменениям и разным массовым заражениям разного рода вирусами.

Спорт и правильное дыхание. Да-да, если вы дышите неправильно, вы можете заболеть.

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