Дергается глаз: почему и как лечить

Дергается глаз: что делать, как лечиться, основные причины и профилактика.

Нервы, стресс, загруженность – все это сказывается на нашем здоровье. К примеру, если у вас дергается глаз – это знак, что надо обратить внимание на здоровье.

Врачи объясняют подергивание верхнего или нижнего века, как глазной тик или миокимию – симптом раздражения глазного нерва, вызывающего повторяющиеся непроизвольные сокращения круговой мышцы глаза.

Причины:

Причин, почему дергается глаз – много. Это может быть вызвано и от вышеупомянутого стресса и большой загруженности, так и другими медицинскими причинами.

8 основных факторов, которые могут повлечь за собой нервный тик век глаз:

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Усталость глаз

Нельзя пренебрегать таким понятием, как перенапряжение мускулатуры глаза. Если вы часто сидите за компьютером, читаете в транспорте, не учитываете перепады света и расстояния при чтении или просмотре фильма – ваши глаза быстро переутомляются. Не говоря, уже о том, что время за компьютером, просмотром телевизора и игр на гаджетах должно сводиться к минимуму – не более 3-4 часов.

Недостаток сна

Кончено, всем нам хочется, чтобы в сутках было больше времени, ведь мы так много пропускаем или не успеваем, но это не повод себя доводить до изнеможения и отказываться от сна. Ученые вообще недавно заявили, что нашли связь между количеством сна и болезнью Альцгеймера, а также падением иммунитета. И недосып очень влияет на это. Нужно помнить, что здоровый сон — это 6-8 часов подряд. Важно еще и то, чтобы засыпали вы до полуночи.

Стресс, невроз

Стресс, по мнению многих специалистов – самая распространённая причина, почему дергается глаз. Стресс может быть вызван чем угодно: проблемами на работе, вечно текущим краном или неприятными звонками от консультантов магазина. А в следствии стресса может возникнуть и невроз, то есть навязчивое состояние, тревожное расстройство. Вам необходимо минимизировать стрессовые ситуации, а значит, надо пересмотреть свое отношение к тому или иному вопросу, который вы сложно воспринимаете и переносите.

Сухость глаз, возникающая при работе с компьютером или долгом чтении

Когда мы на чем-то сфокусированы, тогда и наши глаза более загружены. Вы меньше моргаете и больше напрягаете свои глаза. В результате сухость глаз во время работы за компьютером или во время чтения – привычная вещь. И дело не только в дерганьи глазом, но и в преследующих проблемах со зрением вообще.

Реакция на прием антигистаминных препаратов

Помним, что любые препараты помогают нам справиться с одной проблемой, но могут негативно повлиять на другие здоровые органы. Необходимо учитывать побочные эффекты медикаментов. Так вот, если вы пользуетесь противоаллергическими средствами, тогда должны быть готовы, что может начаться тик. От препаратов, которые снимают отек слизистой, может дергаться глаз.

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Кофеин, алкоголь, сладкие газированные напитки

Выпив стакан сладкой газировки или выкурив сигарету – у вас не начнет дергаться глаз. Эффект от злоупотребления кофеином, алкоголем появляется не сразу. Тем не менее специалисты не считают, что от этого это более безопасные для человека вещества. И да, они тоже могут посодействовать тому, чтобы дергался глаз.

Несбалансированное питание - недостаток в рационе магния

Недостаток в рационе магния способен вызвать спазм мышц. Это вам просто стоит запомнить и снабжать организм магнием, тем более в холодное время года. Вам нужно следить за тем, какие продукты вы употребляете и какие полезные вещества в них содержатся, чтобы помогать организму.

Ослабленный иммунитет после недавно перенесенных инфекционных заболеваний

Вирусная или бактериальная инфекция — стресс для вашего организма. И когда вы отходите от болезни, вы должны как можно больше уделить внимание витаминам. В противном случае, вы можете либо опять заболеть, либо же узнаете, что такое нервный тик.

Дергается глаз: почему и как лечить Depositphotos.com

Что делать?

Нервный тик глаза длится от минуты до часу, и он обязательно пройдет, но обязательно к вам вернется, если вы не будете заботиться о себе. Что же делать для того, чтобы глаз перестал дергаться?

Высыпаться

Не переутомляться

Соблюдать режим дня

Пользоваться глазными каплями (если работаете за компьютером)

Пропить курс растительных успокоительных средств из валерианы, пустырника, боярышника, хмеля, мелиссы (обязательно обратитесь к врачу, чтобы он мог посоветовать вам необходимую дозу, учитывая ваше здоровье и физические показатели)

Сбалансировать свой рацион продуктами, содержащими магний (овсяная, гречневая каша, зерновой хлеб)

Предусмотрены и инъекции ботокса, но это вы уж точно не должны решать сами, ведь такая процедура парализует нерв.

Дергается глаз: почему и как лечить Depositphotos.com

Народные приметы:

Факт того, что у вас дергается глаз – тревожный знак. Именно в этом убеждены специалисты в сфере медицины. А вот согласно народным приметам, если дергается глаз – это может оказаться и хорошей новостью.

К примеру:

Если дергается правый глаз, то народная мудрость уверена, что в ближайшем будущем произойдет что-то очень хорошее и важное: заключение важной сделки; улучшение финансового состояния или получение дополнительного дохода, премии или другого финансового вознаграждения; поступление важных новостей; а для совсем молодой девушки это означает слезы.

Если дергается левый глаз, то, наоборот, надо ожидать не очень приятных новостей. Но есть исключения: если подергивание началось во вторник, четверг, воскресенье или среду – человека ожидают только радостные события и хорошие известия.

Мы же настаиваем, что если начал дергаться глаз (левый или правый – не имеет значения), то причину ищите не только в приметах. Обратите внимание на ваше здоровье.

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При беременности

Врачи считают, что основной причиной нервного тика у беременной девушки является сильная гормональная перестройка в организме. Все органы могут иначе реагировать на обычный ритм женщина до беременности. К тому же, стрессоустойчивость женщины может уменьшиться. Все это на фоне некоторой психоэмоциональной неустойчивости.

Также не исключают и такие причины того, почему дергается глаз у беременной:

Переутомление глаз;

Депрессии и неврозы из-за дополнительных забот и переживаний за будущего малыша;

Прием лекарственных средств.

Лечение от нервного тика во время беременности:

Любое негативное вмешательство, неправильно подобранное лекарство, пагубные привычки (алкоголь, курение), вредные условия работы могут оставить негативный след в жизни ожидаемого малыша. Поэтому проконсультируйтесь со своим врачом. Хотя некоторые врачи во время беременности могут отдать предпочтение народным средствам и немедикаментозным воздействиям, дабы избавиться от нервного тика глаза у беременной.

Лекарственные средства, которые помогают справиться с нервным тиком:

Специалисты настоятельно рекомендуют избегать приема спиртовых настоек. Может помочь чай из мяты, пустырника и мелиссы. Такой чай поможет вам расслабиться и помочь организму справиться с тиком.

Если у вас дергается глаз, можно сделать компрессы с холодной кипяченой водой, которая снимет возбуждение в мышечных волокнах.

Процедуры:

закройте глаза и расслабьтесь на 15 минут;

приложите к векам смоченные теплой кипяченой водой кусочки ткани/ватные диски;

откройте широко глаза, а потом резко зажмурьтесь на пару секунд (повторите упражнение несколько раз).

Дергается глаз: почему и как лечить Depositphotos.com

Профилактика:

ведите размеренный образ жизни

избегайте вредных привычек

обогащайте свой организм витаминами

следите за своими нагрузками – не переутомляйтесь

давайте вашему организму отдыхать, не забывайте о здоровом сне.

Дергается глаз: почему и как лечить Depositphotos.com

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