В Украине запустили проект для женщин, которые борются с раком

"Я сильна. Я переможу!" — это новый масштабный проект Благотворительного фонда "Квитна" о женщинах и для женщин.

Это проект о женщинах, которые в ежедневной своей жизни и деятельности – настоящие супергерои. Нет ничего невозможного для женщины, которая очень сильно чего-то хочет. Мы знаем, что бывают жизненные ситуации, когда сложно, когда одиноко, когда есть сомнения и страх. «Квитна» напоминает тебе – ты сильная, и ты победишь! Победишь все трудности и ненастья, которые встречаются на жизненном пути.

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Лицами проекта стали девушки, которые прошли сложный этап жизни — диагноз рак молочной железы. Женщины, которые борются с болезнью – настоящие Супергерои. Пример силы воли, жизнелюбия и уверенности. У каждой из этих женщин – своя история и своя миссия. Они вдохновляют и собственным примером показывают, почему важно ежегодно посещать маммолога и беречь свое здоровье. Это наши Супергерои:

Юлия Маличенко пресс-служба

Юлия Маличенко — молодая одинокая мама, сирота, которая выбрала жизнь и победила рак молочной железы. Образ — Капитан Америка:

Мое лечение от рака молочной железы длилось около полутора года. И я справилась с этим. Я знаю, что на этом этапе сейчас находится очень много людей, и я хочу обратиться к ВАМ – пожелать вам мужества, веры в себя, терпения. Нужно очень большое внутреннее желание, чтобы это все пройти. Я знаю и верю, что вы победите. Так же, как победила я.

Марина Серик пресс-служба

Наталья Золотопер — талантливая скрипачка, красивая женщина, мама, героиня, которая прошла лечение от рака молочной железы. Образ — Харли Квинн:

Иногда жизнь преподносит нам очень сложные испытания, и кажется, что выхода нет. Своим игривым образом я пытаюсь донести, что самое главное – это оптимизм, вера в себя, хорошее настроение, нужно наслаждаться каждым мгновением жизни. Этот этап, наверное, дан для того, чтобы каждая из нас почувствовала себя сильнее.

Наталья Золотопер пресс-служба

Марина Серик — молодая, активная, жизнерадостная девушка, которая прошла все этапы лечения от рака молочной железы в 24 года. Образ — Супервумен:

Я в образе Супервумен – женщины, которая все может, все побеждает, помогает другим и борется за все лучшее и светлое в этом мире. Полтора года я вела борьбу с раком молочной железы. Я победила! Всем людям, которые находятся на таком сложном этапе я хочу пожелать вдохновения, веры, сил, и обязательно победить болезнь – вы настоящие герои. Свою силу в полной мере я осознала в самый непростой этап жизни. Я желаю каждому из вас, чтобы вы чувствовали свою силу, осознавали ее, и наслаждались ею в полной мере.

Напомним, ранее мы писали о Всеукраинском дне борьбы с раком груди.