Тренер шоу «Зважені та щасливі» составила топ-5 правил здоровой жизни

30 августа в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера самого весомого шоу страны «Зважені та щасливі».

Марина Узелкова: секрет стройности Пресс-служба канала СТБ

Тренер шоу Марина Боржемская-Узелкова рассказала о личных правилах здоровой жизни. Читайте также: "Танці з зірками 2018": кто стал главным хореографом проекта? Соблюдать режим. Вовремя засыпать и просыпаться. Я просыпаюсь в 6 утра. Я не призываю всех так делать, каждый должен прислушиваться к своему организму. Мне подходит ранний подъем. Также я считаю, что сон должен быть не меньше 7 часов. Если это не касается каких-то съемочных рабочих моментов. Соблюдать питьевой баланс. Нашему организму нужна жидкость: и вода, и чай, и продукты, в которых много жидкости. Соблюдать правильное питание. Каждый должен выбрать свой вариант и придерживаться его. Не нужно себя слишком ограничивать и страдать. Во всем должен быть баланс. Заниматься спортом. Не менее трех раз в неделю. Хотя бы полтора часа уделять спорту. Прогулки на свежем воздухе с книжкой. Это же так просто, а результат будет отличный. Смотрите новый сезон шоу «Зважені та щасливі» уже с 30 августа в 20:00 каждый четверг на СТБ. Напомним также, что Оксана Марченко приняла #танціззіркамиchallenge.

Бец Елизавета