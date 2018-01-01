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Тренер шоу «Зважені та щасливі» составила топ-5 правил здоровой жизни

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30 августа в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера самого весомого шоу страны «Зважені та щасливі».
Марина Узелкова: секрет стройности
Марина Узелкова: секрет стройности
Пресс-служба канала СТБ

Тренер шоу Марина Боржемская-Узелкова рассказала о личных правилах здоровой жизни.

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  1. Соблюдать режим. Вовремя засыпать и просыпаться. Я просыпаюсь в 6 утра. Я не призываю всех так делать, каждый должен прислушиваться к своему организму. Мне подходит ранний подъем. Также я считаю, что сон должен быть не меньше 7 часов. Если это не касается каких-то съемочных рабочих моментов.
  2. Соблюдать питьевой баланс. Нашему организму нужна жидкость: и вода, и чай, и продукты, в которых много жидкости.
  3. Соблюдать правильное питание. Каждый должен выбрать свой вариант и придерживаться его. Не нужно себя слишком ограничивать и страдать. Во всем должен быть баланс.
  4. Заниматься спортом. Не менее трех раз в неделю. Хотя бы полтора часа уделять спорту.
  5. Прогулки на свежем воздухе с книжкой. Это же так просто, а результат будет отличный.

Смотрите новый сезон шоу «Зважені та щасливі» уже с 30 августа в 20:00 каждый четверг на СТБ.  

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Теги: Марина Узелкова, тренер, режим, правила, зважені та щасливі 2018
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Источник: ivona bigmir)net

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