Медовый Спас 2018: польза и вред меда

Рассказываем о полезных свойствах меда, а также, почему он может быть вреден.

Мед является одним из ценнейших натуральных продуктов. В нем содержатся полезные для нашего организма микроэлементы и витамины, которые повышают тонус, укрепляют иммунитет, и даже способствуют улучшению самочувствия. Накануне Медового Спаса 2018 рассказываем о самых полезных свойствах этого продукта, а также о том, когда есть мед вредно.

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Когда мед полезен:

Мед обладает сильнейшими противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми качествами.

Мед служит эффективным антисептическим средством. Его употребление помогает улучшить качество крови, так как он не позволяет распространяться свободным радикалам.

Мед полезен при простудных заболеваниях: снимает заложенность носа, лечит кашель, способствует улучшению пищеварения, а также нормализует кислотность желудочного сока.

Мед можно назвать энергетическим допингом, поэтому его целесообразно употреблять спортсменам, детям, выздоравливающим больным, а также тем, кто часто занимается физическими нагрузками. Регулярное употребление меда значительно повышает работоспособность, после его приема улучшается результативность занятий спортом.

Благодаря пчелиному меду восстанавливается иммунитет человека — за счет высокого содержания аминокислот нормализуется обмен веществ.

Мед успокаивает и обеспечивает хороший сон: достаточно выпить на ночь немного теплой воды или травяного отвара с ложкой меда или принять медовую ванну.

Мед является отличным косметическим средством — как сам по себе (можно просто наносить его на лицо и руки), так и в составе различных косметических препаратов. На его основе делаются шампуни и бальзамы для волос, кремы для рук, для лица и тела, увлажняющие и омолаживающие маски.

Мед полезен при простудных заболеваниях Pinterest.com

Когда мед вреден:

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Нельзя есть мед тем, у кого наблюдается аллергия.

С большой осторожностью необходимо употреблять мед тем, кто страдает сахарным диабетом.

Известны случаи индивидуальной непереносимости меда.

Нагретый при высокой температуре мед опасен.

Врачи не рекомендуют давать мед маленьким детям: организм ребенка в возрасте до 2 лет неспособен сопротивляться спорам некоторых бактерий, содержащихся в меде. После преодоления двухлетнего рубежа организм ребенка уже вполне эффективно справляется с такими бактериями.

Мед обеспечивает хороший сон pinterest.com

Как правильно употреблять мед

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Для взрослых оптимальная суточная доза составляет 1-2 столовых ложки, для детей — 1-2 чайных ложки. При этом мед рекомендуется принимать либо за 2 часа до еды, либо спустя 3 часа после еды. Лучше всего просто съедать ложечку-другую чистого меда или запивать его теплой водой/чаем, в крайнем случае – растворять в теплой воде или теплом чае (молоке), но ни в коем случае нельзя заливать мед кипятком.

После употребления меда нужно обязательно прополоскать рот, потому что он портит зубы еще сильнее, чем сахар и шоколад. Чрезмерное употребление меда чревато развитием ожирения.

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