10 признаков, что вы отказываетесь от счастья
Отказываться от счастья? Такое вообще бывает? Многие думают, что это просто невозможно, ведь все мы, люди, стремимся к тому, чтобы быть счастливыми! К сожалению, бывают ситуации, когда человек сам того не понимая заведомо отказывает от того, чего на самом деле жаждет. Чтобы с вами такого не произошло, давайте разбираться в проблеме.
Психолог, сексолог Влада Березянская подготовила для читателей Ivona 10 признаков, благодаря которым вы сможете понять, отказываетесь ли вы от счастья.
- Вам нравится быть жертвой
Вы заведомо притягиваете к себе ситуации, в которых вы сможете побыть жертвой, обидеться на кого-то или переложить ответственность за ваши проблемы на другого человека. Например, вы не любите активный отдых и постоянно отказываетесь от предложения друзей отправиться в выходные на велопрогулку. Но в тот самый день, когда друзья отправились без вас и не предложили вам присоединиться, вы обиделись на них и проплакали весь день.
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В следующий раз не обижайтесь на друзей и трезво оцените ситуацию. Почему вам не позвонили? Потому что знают, что вы не умеете/не любите кататься на велосипеде, а не потому что они вас не любят и не хотят с вами общаться.
- Вы живете прошлым
Прошло уже несколько лет, а вы все еще вспоминаете ваши прошлые отношения, вашего предыдущего партнера. В это время ваши подруги выходят замуж или встречаются мужчинами, счастливы и любимы.
Все просто – вместо того, чтобы смотреть на прошлое, обратите свой взор на будущее. Вместо того, чтобы анализировать прошлые ошибки и думать о том, как могло бы быть, используйте ваш прошлый опыт для построения новых отношений.
- Вы не любите себя
Когда ваши подруги вокруг устраивают свою личную жизнь, влюбляются и выходят замуж вы думаете о том, что вы не достойны любви. Вы считаете себя не идеальной, не такой красивой, не такой сексуальной и еще долгий список, в котором вы “не такая“.
Составьте список качеств характера, за которые вы себя любите и читайте его каждое утро и вечер до тех, пока вы не поймете, что любите и принимаете себя такой, какая вы есть.
- Вы много переживаете
Вы смотрите новости и читаете печальную хронику о том, что запады пресной воды на планете заканчиваются, в мире финансовый кризис, много людей голодает и так далее. После таких новостей, вы перевариваете всю эту информацию и принимаете близко к сердцу. В то время как другие наслаждаются жизнью, смотрят хороший фильм или читают книгу и получают информацию, которая не портит настроение, вы страдаете.
Перестаньте переживать по любому поводу и перестаньте кормить себя вредной для вашей души информацией. Читайте романы со счастливым концом, найдите себе хобби, встречайтесь с друзьями. Иными словами, проводите время с позитивом.
- Вы всегда ищите крайнего
Вы очень редко признаетесь сама себе в том, что вы сами виноваты в сложившейся ситуации. Вам намного легче найти крайнего и переложить на него всю ответственность.
Трезво анализируйте ситуации, не ищите виновного. Лучше проанализируйте свое поведение, чтобы в следующий раз поступить иначе.
- Вы ждете принца на белом коне
В детстве вы очень любили сказки про золушку. Во взрослой жизни во всю увлекаетесь романтическими мелодрамами, где главные герои случайно встретили друг друга на пробежке, влюбились и уже через месяц поженились. Вы ждете чуда в вашей жизни и ожидаете, что оно произойдет само собой. Вы ничего не делаете для достижения своей цели, потому что считаете, что как в кино, что-то хорошее должно просто произойти в вашей жизни.
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Перестаньте так делать. Конечно, хорошие люди заслуживают на счастье, но не всегда и не ко всем оно приходит просто так.
- Вы сравниваете себя с другими
У вашей подруги лучше волосы, чем у вас. У коллеги больше зарплата. У сестры есть молодой человек, а у вас нет. И еще долгий список подобных ситуаций, в которых вы сравниваете себя с другими.
Вместо этого, еще раз выпишите список своих достоинств и сконцентрируйтесь на себя. Тратьте энергию, чтобы наблюдать за собой, чтобы радоваться своим успехам, вместо того, что бы постоянно смотреть на другого человека.
- Вы завидуете
Вы завидуете всем, у кого есть то, что вы желаете. Зависть – абсолютно нормальное чувство, но в разумных пределах.
Не тратьте энергию и не расстраивайтесь из-за того, что у кого-то есть, например, машина, а у вас нет. Лучше предпринимайте определенные действия, чтобы и у вас она появилась.
- Вы видите негатив во всем
Все просто. Для кого-то стакан наполовину полный, но для вас он всегда наполовину пустой. Когда выпадает первый снег и другой человек радуется зимней сказке, вы думаете о том, что на дорогах будут пробки. Когда вы раз в месяц позволяете себе кусочек торта, вы не наслаждаетесь его вкусом, а думаете о том, что вы неудачница и у вас нет силы воли.
Сделайте такое упражнение. Стоит вам почувствовать негативные эмоции относительно чего-либо, попытайтесь найти в этом что-то хорошее.
- Вы не верите в себя
Вы считаете себя неудачницей и не верите в себя. В то же время, вы наблюдаете за успехами других людей, которые ранее были менее подкованы, например, в вашей профессиональной сфере, а сейчас добились успеха. Почему так получилось? Может, потому что они в себя верили и не боялись сделать первый шаг.
Если тяжело и веры в себя мало, выпишите себе несколько аффирмаций о вере в себе, об успехе, о вашей силе и читайте их перед зеркалом каждое утро.
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