10 признаков, что вы отказываетесь от счастья

Многие думают, что отказываться от счастья просто невозможно, однако часто люди это делают, сами того не понимая.

Отказываться от счастья? Такое вообще бывает? Многие думают, что это просто невозможно, ведь все мы, люди, стремимся к тому, чтобы быть счастливыми! К сожалению, бывают ситуации, когда человек сам того не понимая заведомо отказывает от того, чего на самом деле жаждет. Чтобы с вами такого не произошло, давайте разбираться в проблеме.

Психолог, сексолог Влада Березянская подготовила для читателей Ivona 10 признаков, благодаря которым вы сможете понять, отказываетесь ли вы от счастья.

Влада Березянская Пресс-служба

Вам нравится быть жертвой

Вы заведомо притягиваете к себе ситуации, в которых вы сможете побыть жертвой, обидеться на кого-то или переложить ответственность за ваши проблемы на другого человека. Например, вы не любите активный отдых и постоянно отказываетесь от предложения друзей отправиться в выходные на велопрогулку. Но в тот самый день, когда друзья отправились без вас и не предложили вам присоединиться, вы обиделись на них и проплакали весь день.

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В следующий раз не обижайтесь на друзей и трезво оцените ситуацию. Почему вам не позвонили? Потому что знают, что вы не умеете/не любите кататься на велосипеде, а не потому что они вас не любят и не хотят с вами общаться.

Вы живете прошлым

Прошло уже несколько лет, а вы все еще вспоминаете ваши прошлые отношения, вашего предыдущего партнера. В это время ваши подруги выходят замуж или встречаются мужчинами, счастливы и любимы.

Все просто – вместо того, чтобы смотреть на прошлое, обратите свой взор на будущее. Вместо того, чтобы анализировать прошлые ошибки и думать о том, как могло бы быть, используйте ваш прошлый опыт для построения новых отношений.

Вы не любите себя

Когда ваши подруги вокруг устраивают свою личную жизнь, влюбляются и выходят замуж вы думаете о том, что вы не достойны любви. Вы считаете себя не идеальной, не такой красивой, не такой сексуальной и еще долгий список, в котором вы “не такая“.

Составьте список качеств характера, за которые вы себя любите и читайте его каждое утро и вечер до тех, пока вы не поймете, что любите и принимаете себя такой, какая вы есть.

Вы много переживаете

Вы смотрите новости и читаете печальную хронику о том, что запады пресной воды на планете заканчиваются, в мире финансовый кризис, много людей голодает и так далее. После таких новостей, вы перевариваете всю эту информацию и принимаете близко к сердцу. В то время как другие наслаждаются жизнью, смотрят хороший фильм или читают книгу и получают информацию, которая не портит настроение, вы страдаете.

Перестаньте переживать по любому поводу и перестаньте кормить себя вредной для вашей души информацией. Читайте романы со счастливым концом, найдите себе хобби, встречайтесь с друзьями. Иными словами, проводите время с позитивом.

Вы всегда ищите крайнего

Вы очень редко признаетесь сама себе в том, что вы сами виноваты в сложившейся ситуации. Вам намного легче найти крайнего и переложить на него всю ответственность.

Трезво анализируйте ситуации, не ищите виновного. Лучше проанализируйте свое поведение, чтобы в следующий раз поступить иначе.

Вы ждете принца на белом коне

В детстве вы очень любили сказки про золушку. Во взрослой жизни во всю увлекаетесь романтическими мелодрамами, где главные герои случайно встретили друг друга на пробежке, влюбились и уже через месяц поженились. Вы ждете чуда в вашей жизни и ожидаете, что оно произойдет само собой. Вы ничего не делаете для достижения своей цели, потому что считаете, что как в кино, что-то хорошее должно просто произойти в вашей жизни.

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Перестаньте так делать. Конечно, хорошие люди заслуживают на счастье, но не всегда и не ко всем оно приходит просто так.

Вы сравниваете себя с другими

У вашей подруги лучше волосы, чем у вас. У коллеги больше зарплата. У сестры есть молодой человек, а у вас нет. И еще долгий список подобных ситуаций, в которых вы сравниваете себя с другими.

Вместо этого, еще раз выпишите список своих достоинств и сконцентрируйтесь на себя. Тратьте энергию, чтобы наблюдать за собой, чтобы радоваться своим успехам, вместо того, что бы постоянно смотреть на другого человека.

Вы завидуете

Вы завидуете всем, у кого есть то, что вы желаете. Зависть – абсолютно нормальное чувство, но в разумных пределах.

Не тратьте энергию и не расстраивайтесь из-за того, что у кого-то есть, например, машина, а у вас нет. Лучше предпринимайте определенные действия, чтобы и у вас она появилась.

Вы видите негатив во всем

Все просто. Для кого-то стакан наполовину полный, но для вас он всегда наполовину пустой. Когда выпадает первый снег и другой человек радуется зимней сказке, вы думаете о том, что на дорогах будут пробки. Когда вы раз в месяц позволяете себе кусочек торта, вы не наслаждаетесь его вкусом, а думаете о том, что вы неудачница и у вас нет силы воли.

Сделайте такое упражнение. Стоит вам почувствовать негативные эмоции относительно чего-либо, попытайтесь найти в этом что-то хорошее.

Вы не верите в себя

Вы считаете себя неудачницей и не верите в себя. В то же время, вы наблюдаете за успехами других людей, которые ранее были менее подкованы, например, в вашей профессиональной сфере, а сейчас добились успеха. Почему так получилось? Может, потому что они в себя верили и не боялись сделать первый шаг.

Если тяжело и веры в себя мало, выпишите себе несколько аффирмаций о вере в себе, об успехе, о вашей силе и читайте их перед зеркалом каждое утро.

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