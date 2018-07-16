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В Украине будут бесплатно вакцинировать от кори

Комментариев: 1
Кто сможет вакцинироваться от кори бесплатно?
В Украине будут бесплатно вакцинировать от кори
В Украине будут бесплатно вакцинировать от кори
depositphotos.com

Недавно стало известно, что в Украине будут бесплатно вакцинировать от кори взрослых, которые находятся в группах риска.

Как сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, получить вакцину от кори бесплатно смогут не все, а лишь работники определенных госучреждений – в случае, если в коллективе недавно случилась вспышка кори, а некоторые сотрудники по тем или иным причинам до сих пор не прошли вакцинацию.

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Получить вакцину от кори бесплатно смогут: работники учебных заведений и студенты, работники Министерства внутренних дел Украины, Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, а также Управления государственной охраны Украины:

Отметим, чтобы пройти бесплатную вакцинацию от кори, следует обратиться к терапевту или семейному лечащему врачу.

Основные симптомы заболевания, методы лечения и предотвращения развития кори узнайте по ссылке.

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Теги: корь, вакцина, вакцина от кори, вакцинация от кори, бесплатная вакцинация, МОЗ, Ульяна Супрун
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Комментариев (1)
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РТР  (аноним)  16.07.2018, 22:18
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РТР
А почему не бесплатноооо? Какое "убожество" нами крутит и делит нас на нужных и не нужных...
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