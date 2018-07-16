Кто сможет вакцинироваться от кори бесплатно?

В Украине будут бесплатно вакцинировать от кори depositphotos.com

Недавно стало известно, что в Украине будут бесплатно вакцинировать от кори взрослых, которые находятся в группах риска.

Как сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, получить вакцину от кори бесплатно смогут не все, а лишь работники определенных госучреждений – в случае, если в коллективе недавно случилась вспышка кори, а некоторые сотрудники по тем или иным причинам до сих пор не прошли вакцинацию.

Читайте также: Как спастись от инфекций во время отдыха у воды

Получить вакцину от кори бесплатно смогут: работники учебных заведений и студенты, работники Министерства внутренних дел Украины, Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, а также Управления государственной охраны Украины:

Отметим, чтобы пройти бесплатную вакцинацию от кори, следует обратиться к терапевту или семейному лечащему врачу.

Основные симптомы заболевания, методы лечения и предотвращения развития кори узнайте по ссылке.