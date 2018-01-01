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Ученые: ранняя седина связана с пониженным иммунитетом

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Седые волосы могут появиться из-за вредных привычек и недосыпания .
Ученые: ранняя седина связана с пониженным иммунитетом
Ученые: ранняя седина связана с пониженным иммунитетом
gettyImages.com

Для большинства людей седые волосы являются признаком старости. Однако сегодняшняя статистика гласит, что около 40% женщин и мужчин в возрасте до 30 лет подвержены нарушению пигментации волос. Почему же это происходит и как ранняя седина связана с иммунитетом — рассказываем ниже. 

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За сохранение цветового пигмента в волосе отвечают гены, которые контролируют иммунную систему организма, пишет PLOS Biology. По данным британских ученых, ранняя седина может также появиться у человека из-за вредных привычек и недосыпания.  

В рамках исследования было доказано, что чем больше организм вынужден противостоять вирусам и бактериям, тем меньше цветного пигмента остается в волосе. Высокий уровень стресса заставляет работать иммунитет интенсивнее, что может тоже стать одной из причин поседения. 

Ранее мы писали о трех эффективных способах быстро снять стресс.

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Теги: здоровье, волосы, седина
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