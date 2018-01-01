Три эффективных способа быстро снять стресс

Упражнения для релаксации от Ivona.

Стресса в современном мире не избежать. На работе, дома или в компании незнакомцев нас преследуют волнение, страх, и даже раздражительность. А известно ли вам, что существуют эффективные способы восстановления внутренней гармонии? С простыми медитативными техниками от Ivona вы станете настоящим гуру спокойствия!

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Как быстро снять стресс и напряжение

Упражнение #1 если вам грустно или вы негативно настроены

Закройте глаза. Подумайте о трех людях или вещах, которым вы сегодня можете сказать «спасибо». Возможно, это какая-нибудь мелочь, вроде вкусного обеда, который доставил вам удовольствие, или улыбка продавщицы в магазине. Возможно, что-то более значительное, например, удачное решение проблемы.

Откройте глаза. Все! Настроение уже стало лучше.

Упражнение #2 если вас преследуют навязчивые мысли

Закройте глаза и думайте о том, что вас беспокоит. Представьте себе, будто вы видите эту ситуацию на экране компьютера. Теперь представьте себе, будто вы мышкой навели курсор на эту картинку. Перетащите картинку при помощи курсора в папку «Корзина». Теперь мысленно нажмите правую кнопку мыши и выберите команду «Очистить корзину».

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Представьте себе, что экран после этой операции стал чистым и белым, постарайтесь дышать равномерно и глубоко. Если перед вашим внутренним взором вновь всплывет картинка мучившей вас ситуации, повторите операцию по ее удалению в корзину.

Упражнение #3 если вы переживаете стрессовую ситуацию

Закройте глаза и сосредоточьтесь на ситуации, в которой вы сейчас находитесь. Вы можете даже мысленно проговорить ее. Постарайтесь прочувствовать каждый сантиметр своего тела, начиная с пяток. Постепенно поднимайтесь все выше и выше: к коленям, бедрам, животу, грудной клетке и так далее.

Сосредоточьтесь на дыхании. Дышите глубоко и медленно, вдыхайте через нос и выдыхайте через рот. Затем начните вдыхать на четыре счета, задерживать дыхание на четыре счета, и выдыхать также на четыре счета. Повторяйте эту процедуру, пока не почувствуете, что окончательно успокоились.

Здесь мы рассказывали, как успокоить нервы перед важной встречей.