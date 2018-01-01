Чрезмерное пребывание на солнце может вызвать рак кожи.

Припекает: почему важно защищать себя от солнца GettyImages.com

Солнце полезно для нас только в разумных пределах. Об этом необходимо помнить круглый год, а особенно, летом. Ультрафиолетовое излучение и жара могут быть вредными для здоровья, потому важно защитить свой организм от их негативного воздействия.

Читай также: Правда или миф: вредно ли хрустеть пальцами

Чрезмерное пребывание на солнце является одним из факторов риска развития рака кожи. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 3 миллионов случаев рака кожи диагностируется по всему миру ежегодно.

Как защитить себя от рака кожи

Обязательно наносите солнцезащитный крем каждый раз, как выходите на улицу. Фонд рака кожи рекомендует каждому, независимо от цвета кожи, использовать солнцезащитный крем не только в период жары, но и в течение всего года.

Дерматологи отмечают, что лучше всего пользоваться солнцезащитным средством с SPF (Sun Protector Factor) не менее 30. Это может быть крем, гель, спрей и прочее. Наносить его лучше за 30 минут до выхода на солнце.

Помните о базовых правилах защиты во время жары:

Находитесь как можно меньше на солнце, особенно в самую жару (с 11 до 16 часов).

Будьте осторожны с загаром. Мы ассоциируем его со здоровым и красивым видом, но на самом деле, загар является признаком того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения.

Носите шляпу, одежду с длинными рукавами и брюки для защиты от солнечных лучей.

Будьте внимательны у водоемов и на пляже. Поверхности отражают солнечные лучи, что увеличивает шанс получить ожоги.

Регулярно проверяйте кожу (родинки, веснушки) и сообщите об изменениях своему врачу.

Пейте больше воды.

Не оставляйте детей в закрытых автомобилях.

Будьте внимательны к окружающим, особенно, в общественном транспорте: чувствительным к жаре людям может понадобиться ваша помощь. Лучше всегда иметь при себе бутылку воды.

В этом материале узнайте, как заниматься спортом в жару: правила проведения тренировки.